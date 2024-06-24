ВИДЕО 51-летняя Хайди Клум неожиданно разделась прямо посреди шоу

Звезда побывала на съемках шоу Hot Ones, где отвечала на вопросы ведущего Шона Эванса во время того, как ела острые крылышки. В то же время Хайди рассказала, что отнюдь не поклонница острых блюд, поэтому всегда предпочитает приготовление чего-то «нейтрального».

Итак, знаменитость в конце съемок уже не сдержалась и призналась, что от такого количества острого перца у нее поднялась температура тела. И в итоге, долго не раздумывая, она сняла свою джинсовую рубашку и осталась в одном красном бюстгальтере.

Ведущий был ошеломлен таким решением Клум и воскликнул: «Ого! Теперь мне тоже становится жарко, Хайди!»

Эванс поинтересовался у нее, сколько стоил ее самый дорогой бюстгальтер, который она когда-либо носила. В ответ супермодель рассекретила, что в 2003 году во время Victoria's Secret Fashion Show она позировала в нижнем белье, украшенном драгоценными камнями, более чем за 13 миллионов долларов.