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ВИДЕО 51-летняя Хайди Клум неожиданно разделась прямо посреди шоу

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: JM HAEDRICH/SIPA

Немецкая супермодель Хайди Клум ошеломила фанатов своим поступком на одном из развлекательных шоу, пишет ТСН.

Звезда побывала на съемках шоу Hot Ones, где отвечала на вопросы ведущего Шона Эванса во время того, как ела острые крылышки. В то же время Хайди рассказала, что отнюдь не поклонница острых блюд, поэтому всегда предпочитает приготовление чего-то «нейтрального». 

Итак, знаменитость в конце съемок уже не сдержалась и призналась, что от такого количества острого перца у нее поднялась температура тела. И в итоге, долго не раздумывая, она сняла свою джинсовую рубашку и осталась в одном красном бюстгальтере.

Ведущий был ошеломлен таким решением Клум и воскликнул: «Ого! Теперь мне тоже становится жарко, Хайди!»

Эванс поинтересовался у нее, сколько стоил ее самый дорогой бюстгальтер, который она когда-либо носила. В ответ супермодель рассекретила, что в 2003 году во время Victoria's Secret Fashion Show она позировала в нижнем белье, украшенном драгоценными камнями, более чем за 13 миллионов долларов.

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