Принц Уильям встретился с футболистами сборной Англии после неудачной игры на Евро 2024

Принц Уэльский выступил с воодушевляющей речью перед сборной Англии после разочаровывающей ничьей 1:1 на чемпионате Европы против Дании, пишет The Telegraf.

Сразу после окончания матча во Франкфурте принц Уильям прошел в раздевалку к игрокам, которых раскритиковали за плохую игру, чтобы сказать им, что это - «не конец света».

«Он просто пытался держать нас всех в позитиве. Он говорил, что это не конец света. Мы думали, что по-прежнему лидируем в группе. Мы не проиграли, у нас была ничья, нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, как мы можем стать лучше, и с нетерпением ждем следующей игры. Это все, что вы можете сделать в турнирном футболе», - рассказал журналистам 20-летний полузащитник Адам Уортон, который всю игру просидел на скамье запасных.

Уильям присутствовал на Евро в качестве президента Футбольной ассоциации и после жеребьевки пожал руку королю Дании Фредерику X.

Перед тем, как сборная Англии отправилась в Германию, Уильям, страстный болельщик «Астон Виллы», неожиданно посетил Сент-Джордж-Парк, национальный футбольный центр Англии в Бертон-апон-Трент, чтобы встретиться с 26 игроками и с тренером Гаретом Саутгейтом Будущий король вручил каждому спортсмену по футболке, а также рассказал им о напутствии своего младшего сына, принца Луи.