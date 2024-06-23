ВИДЕО Красные выпученные глаза, осунувшееся лицо: фанаты Джастина Тимберлейка обеспокоены видео с его концерта, снятым незадолго до ареста певца

Во внезапно завирусившемся видеоролике, записанном на выступлении Джастина в Лас-Вегасе, можно увидеть, что у певца осунувшееся лицо и покрасневшие выпученные глаза. Многие интернет-пользователи посчитали, что Тимберлейк выглядит по меньшей мере странно, и предположили, что в тот день он либо вышел пьяным на сцену, либо находился под веществами. «Эти глаза… Чувак либо не спал неделю, либо снова употребляет», - написал один из пользователей сети.

Некоторые комментаторы пошутили, что это видео с большей вероятностью «разрушит тур» Джастина, чем его арест. Напомним, что Джастина арестовали после вечеринки в отеле. Певец проехал на знак «Стоп» и попытался скрыться от полицейских, которые это заметили, но в итоге его остановили. Сотрудники полиции провели тест на трезвость, по результатам которого Тимберлейка задержали. Во время ареста Тимберлейк озвучил свою обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация может «разрушить его тур».

Скандал вызвал шумиху в сети. В СМИ начала появляться информация от инсайдеров о том, что у Джастина уже давно проблемы с алкоголем. Кроме того, Тимберлейку стали припоминать другие скандалы вокруг его имени, особенно те, что были связаны с его громким расставанием с Бритни Спирс.