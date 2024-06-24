ГОРОСКОП НА 24 ИЮНЯ Водолеи запаситесь терпением, а Рыбы возьмитесь за новое дело

Стрелец

Начало дня проходит удачно и плодотворно. Вам нетрудно будет достичь успеха. Часто достаточно действовать так, как подсказывает интуиция. Вы не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями, найдете верный путь к цели, не допустите даже незначительных ошибок. Позже нужно будет сосредоточиться на семейных делах. Не исключено, что кому-то из близких потребуется ваша помощь. Возможно, нужно будет изменить планы, чтобы поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации. Все, что вы делаете для других, вам тоже идет на пользу.

Козерог

Благоприятный день, который дает вам шанс справиться со многими сложными делами, успешно завершить то, что было начато давным-давно. Многим Козерогам помогут знания и опыт, полученные раньше. Будет шанс восстановить какие-то давние деловые связи или вернуться к работе, которую вы прекратили из-за неудачного стечения обстоятельств. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Это не всегда приятно, но дает шанс вовремя получить хороший совет и поддержку. Вечером вероятны денежные поступления. С покупками лучше не торопиться, не всегда вы выбираете из доступных вариантов лучший.

Водолей

Это не самый плодотворный день. Нужно немало терпения, чтобы завершить начатые дела. Вероятны задержки, могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше. Но серьезные проблемы едва ли возникнут, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь. Полезно будет вспомнить о давних увлечениях и хобби. Не исключено, что сейчас вы поймете, как извлечь из них пользу. Некоторые Водолеи получат важные известия издалека. Новости могут заставить представителей знака изменить планы. Но это пойдет на пользу, так что переживать не стоит.

Рыбы

Удачный плодотворный день. Он подходит для того, чтобы взяться за новое дело. Вы быстро поймете, как лучше действовать и что предпринять, как достичь давно поставленных целей. Забот может быть больше, чем обычно. Но это не пугает: вы уверены, что успеете все, и не ошибаетесь. Вторая половина дня обещает приятные встречи и неожиданные визиты, которым вы будете рады. Появится повод для домашнего праздника, импровизированной вечеринки для друзей и близких. Подходит это время и для того, чтобы наводить порядок, избавляться от всего, что стало ненужным.