ФОТО И ВИДЕО Смотрите, как прошел Иванов день в Эстонском музее под открытым небом

Вечер начался с торжественного шествия и зажжения огня. Повсюду звучала живая музыка, а разноцветные национальные костюмы создавали уникальную атмосферу. Люди водили хороводы, играли в старинные игры, перетягивали канат и катались на лошади.

Особенно запомнились костры, которые горели в разных уголках музея. Вокруг огня собирались люди, устраивали пикники, делились историями и наслаждались традиционной эстонской едой. На столах можно было найти черный хлеб, сыр, жареное мясо, квашеную капусту и многое другое.