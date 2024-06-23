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ФОТО И ВИДЕО Смотрите, как прошел Иванов день в Эстонском музее под открытым небом

Елизавета Лынник Михкель Марипуу
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В воскресенье, 23 июня, в эстонском музее под открытым небом, прошло празднование Иванова дня. Немало гостей собралось в этом месте, чтобы окунуться в атмосферу народных традиций и веселья.

Вечер начался с торжественного шествия и зажжения огня. Повсюду звучала живая музыка,  а разноцветные национальные костюмы создавали уникальную атмосферу. Люди водили хороводы, играли в старинные игры, перетягивали канат и катались на лошади.

Особенно запомнились костры, которые горели в разных уголках музея. Вокруг огня собирались люди, устраивали пикники, делились историями и наслаждались традиционной эстонской едой. На столах можно было найти черный хлеб, сыр, жареное мясо, квашеную капусту и многое другое.

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