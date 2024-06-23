«Это было очень серьезно»: финалист «Х-фактора» назвал причину завершения сотрудничества с Веркой Сердючкой

Парень долгое время работал у артиста в балете. Однако сейчас решил, что им нужно идти разными путями. Правда сам Волканов отметил, что благодарен Сердючке за бесценный опыт.

«Он когда взял меня на работу в коллектив, то сказал: »Дима, я тебе помогать не буду, но ты находишься в коллективе для того, чтобы видеть как это работает«. Мне очень нравилось, как он общается. Я нашел в нем наставника, учителя и человека, на которого я хочу быть похожим. Это супершкола. Когда я пришел в коллектив, мне было 18 лет, и был там 4 года. Это было очень серьезно», - рассказал Дмитрий в интервью Алексею Суханову.

Он также добавил, что с началом полномасштабной войны работа исчезла. Коллектив Сердючки не ездил на концерты, поэтому Волканов решил заняться сольной карьерой и переехал из столицы.

«Определенный период времени работы не было. А нужно было за что-то жить, но денег у Данилко я не брал. Не хотел. Поэтому в Киеве я не мог себя найти и приехал во Львов. Это был для меня новый вызов, переломный момент», - вспомнил певец.

Однако со временем концертная деятельность коллектива Верки Сердючки возобновилась. Волканов тогда уже активно занимался написанием песен. Но он вернулся в балет на 8 месяцев и позже таки завершил сотрудничество в пользу певческой карьеры. По его словам, они попрощались с Данилко на позитивной ноте и артист вспоминает о нем так:

«Когда я не буду знать, что делать дальше, то я ему позвоню, и он мне поможет. Человек, который много для меня значит. Нам всегда есть о чем поговорить».