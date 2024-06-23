«Я думаю, что ни у кого в Пука не было столько визитов полиции, сколько у нас», - заметил тиктокер Мартти своим подписчикам, рассказывая о том, как полиция приехала к ним домой из-за того, что они разрешили своей собаке искупаться в озере.
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ВИДЕО ⟩ «Пока это не запрещено, то разрешено!» Купание с собаками закончилось визитом полиции к эстонской TikTok семье
«Неужели собакам нельзя купаться в общественных местах?» - спросил эстонский тиктокер Мартти Рандма, имеющий десятки тысяч подписчиков, в видео, опубликованном в TikTok, после того как полиция приехала к ним домой.