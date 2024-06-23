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ВИДЕО «Пока это не запрещено, то разрешено!» Купание с собаками закончилось визитом полиции к эстонской TikTok семье

Limon.ee
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Купание с собаками закончилось визитом полиции к эстонской TikTok семье
Купание с собаками закончилось визитом полиции к эстонской TikTok семье Фото: Rasta Perekond TikTok

«Я думаю, что ни у кого в Пука не было столько визитов полиции, сколько у нас», - заметил тиктокер Мартти своим подписчикам, рассказывая о том, как полиция приехала к ним домой из-за того, что они разрешили своей собаке искупаться в озере.

«Неужели собакам нельзя купаться в общественных местах?» - спросил эстонский тиктокер Мартти Рандма, имеющий десятки тысяч подписчиков, в видео, опубликованном в TikTok, после того как полиция приехала к ним домой.

Мартти рассказал редакции, что ребенок соседки вместе с другом и их собаками купались в озере под названием Пука. Примерно через час к дому Мартти и его семьи приехала полиция, так как по крайней мере один отдыхающий был настолько возмущен тем, что собакам позволили купаться в водоеме, что подал жалобу в полицию. «Я думаю, что ни у кого в Пука не было столько визитов полиции, сколько у нас. К нам каждую неделю приезжает полиция», - заметил Мартти с легкой улыбкой.

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