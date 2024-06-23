ВИДЕО «Пока это не запрещено, то разрешено!» Купание с собаками закончилось визитом полиции к эстонской TikTok семье

Мартти рассказал редакции, что ребенок соседки вместе с другом и их собаками купались в озере под названием Пука. Примерно через час к дому Мартти и его семьи приехала полиция, так как по крайней мере один отдыхающий был настолько возмущен тем, что собакам позволили купаться в водоеме, что подал жалобу в полицию. «Я думаю, что ни у кого в Пука не было столько визитов полиции, сколько у нас. К нам каждую неделю приезжает полиция», - заметил Мартти с легкой улыбкой.