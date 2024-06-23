ГАЛЕРЕЯ Летний костер в эстонской волости собрал 15 000 человек, предложив отличную музыку и разнообразную еду на любой вкус

Торжество началось уже в пять часов вечера. В этом году площадка для празднования значительно больше, чем в предыдущие годы. Здесь разместилась большая улица с едой, где, помимо шашлыков, гастрономические наслаждения предлагают фудтраки и лучшие мастера азиатской кухни.