22 июня в Юри, недалеко от Таллинна, прошло празднование Иванова дня в волости Рае, где выступили многие известные эстонские артисты. Смотрите галерею редакции, чтобы узнать, как прошло это яркое событие!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Летний костер в эстонской волости собрал 15 000 человек, предложив отличную музыку и разнообразную еду на любой вкус
Торжество началось уже в пять часов вечера. В этом году площадка для празднования значительно больше, чем в предыдущие годы. Здесь разместилась большая улица с едой, где, помимо шашлыков, гастрономические наслаждения предлагают фудтраки и лучшие мастера азиатской кухни.