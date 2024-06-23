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ГАЛЕРЕЯ Летний костер в эстонской волости собрал 15 000 человек, предложив отличную музыку и разнообразную еду на любой вкус

Limon.ee
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22 июня в Юри, недалеко от Таллинна, прошло празднование Иванова дня в волости Рае, где выступили многие известные эстонские артисты. Смотрите галерею редакции, чтобы узнать, как прошло это яркое событие!

Торжество началось уже в пять часов вечера. В этом году площадка для празднования значительно больше, чем в предыдущие годы. Здесь разместилась большая улица с едой, где, помимо шашлыков, гастрономические наслаждения предлагают фудтраки и лучшие мастера азиатской кухни.

Новинкой этого года стали три сцены. На сцене Junimperium выступят 2 Quick Start, Анне Вески, Shanon, Koit Toome Band и Hunt. На сцене Hipsterchill лучшие диджеи исполнят альтернативную музыку. На сцене Memme-taadi старшее поколение сможет насладиться своей любимой музыкой.

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