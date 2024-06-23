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ГАЛЕРЕЯ Эстонский певец Стефан открыл празднование Иванова дня, подарив всем отличное настроение

Limon.ee
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На праздновании Иванова дня у озера Пюхаярве 22 и 23 июня выступят как лучшие эстонские музыканты, так и зарубежные артисты из Австралии. Смотрите галерею редакции, чтобы узнать, как проходит праздник на берегу Пюхаярве!

В течение двух дней фестиваля в парке Пюхаярве будут выступать лучшие эстонские исполнители. На сцену выйдут 5Miinust, AG, Arop, Clicherik & Mäx, Gameboy Tetris, Genka, Jozels, Карл-Эрик Таукар, Лийс Лемсалу, Marcara, Shanon, Smilers, Стефан, Terminaator и villemdrillem.

Участники смогут поучаствовать в традиционных веселых играх на Иванов день и совершить банджи-джампинг над озером Пюхаярве. В нескольких шагах от места проведения концерта находится палаточный лагерь на берегу Пюхаярве, открытый для всех посетителей фестиваля.

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