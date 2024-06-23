ГАЛЕРЕЯ Эстонский певец Стефан открыл празднование Иванова дня, подарив всем отличное настроение

На праздновании Иванова дня у озера Пюхаярве 22 и 23 июня выступят как лучшие эстонские музыканты, так и зарубежные артисты из Австралии. Смотрите галерею редакции, чтобы узнать, как проходит праздник на берегу Пюхаярве!