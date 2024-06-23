ВИДЕО Беременная Катри Катс показала свой растущий животик в последнем триместре

«Маленькие забавные видео, на которые мы будем смотреть с большой улыбкой... Впрочем, уже сейчас смотрим на них с улыбкой», - поделилась инфлюенсер Катри Катс в Instagram новым видеоклипом, демонстрирующим ее растущий животик.

Пару недель назад Катри Катс опубликовала сексуальную фотографию, сообщив, что у нее последний триместр беременности. «Первый триместр казался вечностью, второй пролетел как мгновение. Теперь осталось три месяца до встречи с нашим малышом. Я по-настоящему наслаждаюсь этим путешествием», - написала она.

О своей беременности инфлюенсеры, живущие на Бали, Катри Катс и Юхани Сярглеп объявили в конце марта этого года. «Наш островной малыш присоединится к нам в конце этого лета. Я люблю тебя, я люблю нас и не могу дождаться момента, когда мы сможем делиться любовью с нашим маленьким чудом», - написала Катри в социальных сетях.

Однако начало беременности было для нее непростым. «Первые месяцы были очень тяжелыми, я чувствовала себя ужасно, не могла даже стоять без тошноты. Большую часть времени я проводила в постели, чувствуя себя несчастной», - откровенно призналась она

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В середине апреля пара радостно объявила на видео, что у них будет девочка. «У нас обоих было предчувствие, и оно оказалось верным», - поделились они, добавив, что ожидали появления маленькой принцессы.

Катри Катс и Юхани Сярглеп - путешественники, которые вместе с 2009 года. Последние годы они живут на индонезийском острове Бали.