Субботнее утро началось с печального известия о смерти 23-летнего бывшего ютубера Карлоса Колка. Молодой человек отбывал наказание в Таллиннской тюрьме и находился в камере с другим заключенным. «Никому в настоящее время не предъявлено обвинений, и наличие оснований для статьи об убийстве выяснит следствие», - заявляет советник по общественным связям департамента тюрем Лийс Лумисте.
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Представитель тюремной службы о смерти бывшего эстонского ютубера Карлоса Колка: обвинений пока не предъявлено
Бывший блогер и ютубер Карлос Колк находился в тюрьме за преступление, связанное с наркотиками. 22 июня в Таллиннской тюрьме было найдено его тело.