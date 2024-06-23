Представитель тюремной службы о смерти бывшего эстонского ютубера Карлоса Колка: обвинений пока не предъявлено

Субботнее утро началось с печального известия о смерти 23-летнего бывшего ютубера Карлоса Колка. Молодой человек отбывал наказание в Таллиннской тюрьме и находился в камере с другим заключенным. «Никому в настоящее время не предъявлено обвинений, и наличие оснований для статьи об убийстве выяснит следствие», - заявляет советник по общественным связям департамента тюрем Лийс Лумисте.