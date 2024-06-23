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Представитель тюремной службы о смерти бывшего эстонского ютубера Карлоса Колка: обвинений пока не предъявлено

Limon.ee
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Teele Toova

Субботнее утро началось с печального известия о смерти 23-летнего бывшего ютубера Карлоса Колка. Молодой человек отбывал наказание в Таллиннской тюрьме и находился в камере с другим заключенным. «Никому в настоящее время не предъявлено обвинений, и наличие оснований для статьи об убийстве выяснит следствие», - заявляет советник по общественным связям департамента тюрем Лийс Лумисте.

Бывший блогер и ютубер Карлос Колк находился в тюрьме за преступление, связанное с наркотиками. 22 июня в Таллиннской тюрьме было найдено его тело.

Postimees пишет, что тело Карлоса Колка было найдено в запертой камере в отделении заключенных, куда, помимо Карлоса, был помещен еще один заключенный. Заключенные находились в одной камере с начала июня.

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