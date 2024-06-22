ФОТО Вас это точно удивит: житель Эстонии обнаружил кузнечика необычного окраса

«Сегодня в Laulasmaa нам удалось увидеть нечто удивительное и редкое - кузнечика розового цвета. Это было необычное зрелище, которое мы посчитали нужным запечатлеть на фото», - пишет Иван, добавляя, что решил поделиться этой находкой, так как уверен, что она заинтересует многих. Кроме того, это может послужить поводом для обсуждения и изучения подобного феномена в местной природе.