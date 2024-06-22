«Модница»: звезда сериала «Кухня» восхитила фотографией 85-летней бабушки с кальяном и бокалом шампанского

«Моя любовь. Моя хризантема. Мое счастье! Моя непревзойденная женщина с большой буквы. Моя поддержка всегда и во всем. Спасибо тебе за это! Сегодня тебе 85 лет! Я так тебя люблю, моя хорошая! Я так горжусь тобой. Только мирного неба, крепкого здоровья, и счастья! А все остальное у тебя будет, потому что я всегда рядом, где бы я ни была. Скоро уже обниму тебя крепко-крепко. Берегите своих близких», - нежно поздравила Екатерина.