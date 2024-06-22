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«Модница»: звезда сериала «Кухня» восхитила фотографией 85-летней бабушки с кальяном и бокалом шампанского

Limon.ee
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Екатерина Кузнецова.
Екатерина Кузнецова. Фото: vk.com

Актриса Екатерина Кузнецова рассказала об особом празднике в семье. На днях бабушка звезды отпраздновала свое 85-летие. По этому случаю актриса опубликовала ряд фото с бабушкой-красавицей и призналась, что гордится ею и ее образом жизни. На изображении именинница позирует в момент, когда дурачится с внучкой, красит губы помадой и курит кальян.

Звезда пожелала своей бабушке мира и здоровья и призвала ценить мгновения с семьей.

«Моя любовь. Моя хризантема. Мое счастье! Моя непревзойденная женщина с большой буквы. Моя поддержка всегда и во всем. Спасибо тебе за это! Сегодня тебе 85 лет! Я так тебя люблю, моя хорошая! Я так горжусь тобой. Только мирного неба, крепкого здоровья, и счастья! А все остальное у тебя будет, потому что я всегда рядом, где бы я ни была. Скоро уже обниму тебя крепко-крепко. Берегите своих близких», - нежно поздравила Екатерина.

В комментариях также пожелали бабушке-именинницы долгих и счастливых лет жизни:

  • «С Днем рождения бабушку. Крепкого здоровья и мирного неба»
  • «Многая лета! Невероятная красавица»
  • «Бабушка красивая, а вы очень похожи на нее»
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