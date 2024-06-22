В среду в баре Say Less в Старом городе Таллинна прошла атмосферная вечеринка, где можно было попробовать новый вкус Hendrick’s Gin и насладиться кабаре. Кто был на месте и что именно происходило, смотрите в галерее!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как в одном из заведений Таллинна гости пробовали новые коктейли и насладились оживленным кабаре
Среди гостей были блогеры Маарья Бреннер, Анита Сибул и Кристяана Мере, политик Натали Метс, фокусник Ричард Самарюютель, а также DJ Пилле Лаякаск из коллектива Pätikiisude.
Что происходило на месте, смотрите в галерее!