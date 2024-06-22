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ГАЛЕРЕЯ Смотри, как в одном из заведений Таллинна гости пробовали новые коктейли и насладились оживленным кабаре

Limon.ee
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В одном из заведений Таллинна гости пробовали новые коктейли и насладились оживленным кабаре
В одном из заведений Таллинна гости пробовали новые коктейли и насладились оживленным кабаре Фото: Rasmus Kooskora

В среду в баре Say Less в Старом городе Таллинна прошла атмосферная вечеринка, где можно было попробовать новый вкус Hendrick’s Gin и насладиться кабаре. Кто был на месте и что именно происходило, смотрите в галерее!

Среди гостей были блогеры Маарья Бреннер, Анита Сибул и Кристяана Мере, политик Натали Метс, фокусник Ричард Самарюютель, а также DJ Пилле Лаякаск из коллектива Pätikiisude.

Что происходило на месте, смотрите в галерее!

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