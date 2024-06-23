ГОРОСКОП НА 23 ИЮНЯ У Раков возможно начало деловых отношений, а Весам полезно будет составить план действий

Вторая половина дня будет плодотворной, но более спокойной. Кое-кому она даже может показаться скучноватой, потому что будет наполнена однообразными делами. Но и к ним можно подойти творчески! Все зависит только от вас.

Овен

Отличный день для общения с друзьями и другими людьми, которые разделяют ваши интересы и взгляды на мир. Для многих Овнов такие встречи становятся источником вдохновения. Благодаря им удается по-новому взглянуть на то, что прежде казалось привычным. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни и как сделать первый шаг в избранном направлении. Вторая половина дня обещает денежные поступления, дает шанс заключить выгодные сделки. Не исключены предложения о работе. Не обязательно давать ответ немедленно; обдумайте все как следует. Интуиция обязательно подскажет, как лучше поступить.

Телец

Плодотворный день. Вашей целеустремленности можно позавидовать. Благодаря ей вы добьетесь успеха даже там, где прежде ничего не получалось. Окружающие во многом помогают, часто сами предлагают поддержку. Интуиция помогает выбрать самых надежных союзников. Вероятны приятные знакомства. Вы хорошо ладите с теми, кого видите впервые, и производите хорошее впечатление даже на самых требовательных людей. Вечер приносит вдохновляющие новости. Некоторые Тельцы получат известия от тех, о чьей судьбе в последнее время беспокоились.

Близнецы