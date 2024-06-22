Внимание, поклонники Макса Коржа и все, кто хочет стать частью большого события! В группе «Ищу совета» на странице Facebook выложено объявление о поиске волонтеров для участия в организации концерта Макса Коржа в Таллине.
НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ! ⟩ На концерт Макса Коржа в Таллинне ищут волонтеров
Организаторы концерта ищут активных и ответственных волонтеров в возрасте от 18 лет (если младше, то по договоренности), готовых помочь в подготовке и проведении этого грандиозного мероприятия.
Ваши задачи будут включать:
- Помощь в организации очередей и размещении зрителей.
- Контроль входа и выдача браслетов.
- Информационная поддержка гостей концерта.
- Помощь в бэкстейдже.
- Уборка при необходимости.
Что предлагают волонтерам:
- Питание.
- Возможность увидеть концерт изнутри и стать частью команды.
Это уникальная возможность не только насладиться выступлением любимого артиста, но и получить незабываемый опыт работы на масштабном музыкальном событии. Не упустите шанс стать частью команды Макса Коржа и сделать этот вечер по-настоящему особенным!
Если вы заинтересованы, напишите CЮДА.