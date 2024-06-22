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НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ! На концерт Макса Коржа в Таллинне ищут волонтеров

Limon.ee
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Макс Корж.
Макс Корж. Фото: Промо.

Внимание, поклонники Макса Коржа и все, кто хочет стать частью большого события! В группе «Ищу совета» на странице Facebook выложено объявление о поиске волонтеров для участия в организации концерта Макса Коржа в Таллине.

Организаторы концерта ищут активных и ответственных волонтеров в возрасте от 18 лет (если младше, то по договоренности), готовых помочь в подготовке и проведении этого грандиозного мероприятия.

Ваши задачи будут включать:

  • Помощь в организации очередей и размещении зрителей.
  • Контроль входа и выдача браслетов.
  • Информационная поддержка гостей концерта.
  • Помощь в бэкстейдже.
  • Уборка при необходимости.

Что предлагают волонтерам:

  • Питание.
  • Возможность увидеть концерт изнутри и стать частью команды.

Это уникальная возможность не только насладиться выступлением любимого артиста, но и получить незабываемый опыт работы на масштабном музыкальном событии. Не упустите шанс стать частью команды Макса Коржа и сделать этот вечер по-настоящему особенным!

Если вы заинтересованы, напишите CЮДА.

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