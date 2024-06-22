Нежелательная смена пола: мужчину обманом «превратили» в женщину

Житель Индии, которого «друг» обманом заставил пойти в больницу, проснулся после наркоза уже без гениталий. Сообщается, что такая необычная операция по «смене пола» должна была подтолкнуть пару к женитьбе. Об этом пишет The Daily Star.

Товарищ мужчины вступил в сговор с врачами и под ложным предлогом заманил в больницу 20-летнюю жертву, где ему провели операцию, изменившую жизнь.

Случай произошел в штате Уттар-Прадеш. Жертве угрожал один и тот же человек в течение двух лет. 3 июня он оказался в больнице после того, как ему сообщили о срочном осмотре.

Когда он пришел в себя после наркоза, «друг» сказал ему, что теперь им придется жить вместе и пожениться, поскольку никто из его семьи и близких его не примет. Безумный «друг» угрожал застрелить его отца и забрать долю земли, принадлежащую его семье, если он не согласится.

«Я понятия не имел, что произойдет в больнице. Я просто пришел, доверившись. Когда на следующий день я очнулся, он сказал мне, что теперь я стал женщиной и нам обоим придется пожениться и жить вместе», — сообщил пострадавший.

Лидер местных фермеров Шьям Пал устроил акцию протеста перед медицинским колледжем и потребовал принять меры против обвиняемых и персонала больницы, которые предположительно проводили процедуру без согласия жертвы.

По его словам, этот случай связан с «незаконным бизнесом по продаже органов».

Врачи утверждают, что жертва сменила пол по собственному желанию.