ФОТО «Здорово видеть, как Ами может мечтать»: дочь Герли Падар-Пармас окончила среднюю школу

«12 лет пролетели как одно мгновение! Очень горжусь Амандой», - написала Герли под красивыми фотографиями, опубликованными в социальных сетях. «Здорово видеть, как Ами умеет мечтать о большом, двигаться к своим целям и делает это с завидной легкостью», - добавила она.