Певица Герли Падар-Пармас делится в Instagram, что ее старшая дочь Аманда Ребека получила аттестат о завершении гимназии.
ФОТО ⟩ «Здорово видеть, как Ами может мечтать»: дочь Герли Падар-Пармас окончила среднюю школу
«12 лет пролетели как одно мгновение! Очень горжусь Амандой», - написала Герли под красивыми фотографиями, опубликованными в социальных сетях. «Здорово видеть, как Ами умеет мечтать о большом, двигаться к своим целям и делает это с завидной легкостью», - добавила она.
«На сердце радость и лёгкое волнение, ведь каждый конец - это новое начало. Я также благодарна школьному коллективу, который всегда поддерживал увлечение Ами профессиональным спортом», - отметила гордая мама.