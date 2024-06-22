Певец Койт Тооме поделился в социальных сетях красивой фотографией себя с дочерью, которая закончила основную школу.
ФОТО ⟩ Популярный эстонский певец поделился трогательным постом о своей дочери, завершившей основную школу
«Сегодня у ребенка был прекрасный и важный день. Теперь только вперед!» - сообщает Койт Тооме в Facebook, что его дочь Ребекка (16 лет) закончила 9 класс.
Дочь Койта Тооме и его спутницы жизни Кайи Триисы, Ребекка, родилась в феврале 2008 года. В семье также растет сын Ричард, родившийся в 2017 году.