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ФОТО Популярный эстонский певец поделился трогательным постом о своей дочери, завершившей основную школу

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

Певец Койт Тооме поделился в социальных сетях красивой фотографией себя с дочерью, которая закончила основную школу.

«Сегодня у ребенка был прекрасный и важный день. Теперь только вперед!» - сообщает Койт Тооме в Facebook, что его дочь Ребекка (16 лет) закончила 9 класс.

Дочь Койта Тооме и его спутницы жизни Кайи Триисы, Ребекка, родилась в феврале 2008 года. В семье также растет сын Ричард, родившийся в 2017 году.

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