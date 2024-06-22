ГАЛЕРЕЯ Захватывающее огненное шоу и атмосфера средневекового города! Смотрите, как прошла грандиозная вечеринка по случаю открытия новой таверны в Таллинне

При входе в трактир сразу бросается в глаза величественное кольцо «Единственное Кольцо» из «Властелина Колец». На этот раз оно представлено в виде самой большой в Европе люстры, вдохновленной культовым фильмом «Властелин Колец». Создателем этой люстры является Рене Пуусеп. В трактире можно увидеть и другие произведения искусства, захватывающие дух. Например, скульптор Таунo Кангро изготовил великолепные мечи для украшения стен. Ручные работы также представлены из коллекций искусства Уку Сакари Кеероя, Ээро Хельянда и Туули Йоэсаар.