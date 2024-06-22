ГАЛЕРЕЯ Захватывающее огненное шоу и атмосфера средневекового города! Смотрите, как прошла грандиозная вечеринка по случаю открытия новой таверны в Таллинне

Несколько дней назад по адресу Катариина 2 открылся новый трактир Peata Kana (Безголовая Курица - пер. ред.). Кульминацией вечера стало выступление танцоров с огнем из студии Free Flow Studio, которые подарили всем посетителям захватывающее и незабываемое шоу. Кто побывал на открытии и что именно произошло, смотрите в галерее!
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При входе в трактир сразу бросается в глаза величественное кольцо «Единственное Кольцо» из «Властелина Колец». На этот раз оно представлено в виде самой большой в Европе люстры, вдохновленной культовым фильмом «Властелин Колец». Создателем этой люстры является Рене Пуусеп. В трактире можно увидеть и другие произведения искусства, захватывающие дух. Например, скульптор Таунo Кангро изготовил великолепные мечи для украшения стен. Ручные работы также представлены из коллекций искусства Уку Сакари Кеероя, Ээро Хельянда и Туули Йоэсаар.
Кто побывал на открытии и что именно произошло, смотрите в галерее!