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СМОТРИТЕ Фотограф прокомментировал отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Limon.ee
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Королевская семья на параде в честь дня рождения короля Карла III.
Королевская семья на параде в честь дня рождения короля Карла III. Фото: Tayfun Salci/ZUMAPRESS.com

Джеймс Уотлинг много лет снимал семью Уэльских, и его последним королевским событием была съемка парада Карла III 15 июня 2024 года, которая стала первым публичным появлением онкобольной Кейт Миддлтон после Рождества, пишет Фокус

Фотограф работал под проливным дождем, который прошел над Лондоном в день парада, но это стоило того: Уотлингу удалось зафиксировать невероятный момент между принцем Уильямом и его женой.

«Это взгляд, взгляд между Уильямом и Кейт», - говорит Уотлинг.

«Если вы посмотрите, вы можете рассмотреть это в мельчайших деталях. Камера делает 20 кадров в секунду, и можно заметить, как случайный взгляд перерастает в широкую улыбку Кейт», - объясняет он.

О Кэтрин и Уильяме он также сказал: «Они, очевидно, очень сильная единица».

Будущая королева осуществила свое долгожданное возвращение на публику, присоединившись к королевской семье на параде в честь дня рождения короля Карла III.

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