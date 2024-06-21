СМОТРИТЕ Фотограф прокомментировал отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Джеймс Уотлинг много лет снимал семью Уэльских, и его последним королевским событием была съемка парада Карла III 15 июня 2024 года, которая стала первым публичным появлением онкобольной Кейт Миддлтон после Рождества, пишет Фокус.
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Фотограф работал под проливным дождем, который прошел над Лондоном в день парада, но это стоило того: Уотлингу удалось зафиксировать невероятный момент между принцем Уильямом и его женой.
«Это взгляд, взгляд между Уильямом и Кейт», - говорит Уотлинг.
«Если вы посмотрите, вы можете рассмотреть это в мельчайших деталях. Камера делает 20 кадров в секунду, и можно заметить, как случайный взгляд перерастает в широкую улыбку Кейт», - объясняет он.
О Кэтрин и Уильяме он также сказал: «Они, очевидно, очень сильная единица».
Будущая королева осуществила свое долгожданное возвращение на публику, присоединившись к королевской семье на параде в честь дня рождения короля Карла III.