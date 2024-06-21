СМОТРИТЕ Фотограф прокомментировал отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фотограф работал под проливным дождем, который прошел над Лондоном в день парада, но это стоило того: Уотлингу удалось зафиксировать невероятный момент между принцем Уильямом и его женой.

«Это взгляд, взгляд между Уильямом и Кейт», - говорит Уотлинг.

«Если вы посмотрите, вы можете рассмотреть это в мельчайших деталях. Камера делает 20 кадров в секунду, и можно заметить, как случайный взгляд перерастает в широкую улыбку Кейт», - объясняет он.

О Кэтрин и Уильяме он также сказал: «Они, очевидно, очень сильная единица».

Будущая королева осуществила свое долгожданное возвращение на публику, присоединившись к королевской семье на параде в честь дня рождения короля Карла III.