ВСЕ НА ВИДУ Жена американского скандального рэпера вышла в свет в очень откровенном наряде

29-летняя супруга Канье Уэста пришла поздравить именинника в наряде из лент, напоминающих бумажный скотч или тейпы для тела. Образ она дополнила мюлями Maison Margiela. Ленты бежевого цвета едва прикрывали грудь Цензори и были обмотаны также вокруг ее бедер. Бьянка весь вечер позировала для фото вместе с другими гостями, которые пришли поздравить стилиста, пишет Spletnik.

В Сети начали обсуждать, что Бьянка снова копирует экс-супругу Канье Уэста Ким Кардашьян. Верхняя часть наряда Цензори напомнила пользователям знаменитый «бюстгальтер» Ким из скотча, который она использовала для фотосессии и выходов в свет. В 2016 году Кардашьян опубликовала в соцсетях снимки со скотчем на груди, чтобы поделиться с подписчиками лайфхаком «как приподнять грудь» и какие виды клейкой ленты для этого лучше использовать.

Новый откровенный выход Бьянки в Сети также сравнили с образом главной героини фильма Люка Бессона «Пятый элемент», которую сыграла Милла Йовович. Ее персонаж Лилу носила наряд из лент авторства Жана-Поля Готье и яркие волосы.

Стилист и основатель бренда одежды Raga Malak Гадир Раджаб несколько лет является персональным стилистом Бьянки и близким другом. С ним она познакомилась еще до замужества с Уэстом. Именно Раджаб ответственен за полуголые наряды Цензори, а не ее супруг, как предполагалось ранее.

Недавно Канье и Бьянка отдыхали в Токио, где на них, как и ранее в Италии, пожаловались местные жители. Причиной снова стали откровенные образы Цензори, которые смутили японцев. В Токио Бьянка появилась в двух нескромных аутфитах: сходила в ресторан в полностью прозрачном платье без нижнего белья, а потом прогулялась в стрингах по торговому центру.