Sony Music купила все хиты группы Queen за рекордную сумму: о каких деньгах речь

Культовый каталог легендарной рок-группы Queen куплен Sony Music за один миллиард фунтов стерлингов, что более чем вдвое превышает рекорд, установленный Брюсом Спрингстином, который продал права на свою музыку за 393 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году, пишет The Sun .

Sony теперь будут владеть всеми хитами группы, включая «Bohemian Rhapsody», «Don't Stop Me Now» и «I Want To Break Free». Сделка также включает в себя доходы от продажи товаров, денежные средства, полученные от биографического фильма 2018 года «Богемская рапсодия», а также любые другие будущие проекты и лицензионные сделки.