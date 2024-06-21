День летнего солнцестояния-2024: как привлечь удачу на свою сторону

Летнее солнцестояние - это день, когда Солнце достигает самой высокой точки на севере - 23,5 градуса от небесного экватора.

В течение предыдущих шести месяцев солнце двигалось «по северному курсу». Однако в момент солнцестояния это движение прекращается, а потом Солнце начинает двигаться на юг.

Это будет продолжаться в течение шести месяцев, пока солнце не опустится в самую низкую точку за экватор, а затем остановится - в тот день мы будем отмечать зимнее солнцестояние.

Что можно и что нельзя делать в Летнее солнцестояние

В День летнего солнцестояния нужно соблюдать следующие правила, чтобы привлечь удачу и положительную энергию.

Запрещено ссориться, ругаться, злословить: важно воздерживаться от конфликтных ситуаций и негативных высказываний, чтобы не привлекать негативную энергию.

Не стоит вспоминать прошлые образы: нужно освободиться от обид, которые могут вызвать негативные эмоции или испортить настроение.

Отгоняйте от себя негатив и настраивайтесь на положительное мышление: направляйте свои мысли на счастливые и положительные моменты, избегайте отчаяния и негативных мыслей.

Лучше избегать темной или грязной одежды: выбирайте светлые, чистые и новые вещи, чтобы привлечь положительную энергию.

Необходимо уважать природу и не мусорить, действуйте в гармонии с природной средой.

Можно смело загадывать желания: считается, что в день летнего солнцестояния загаданные желания обладают особой силой и обязательно осуществляются.

Постарайтесь не зацикливаться на негативе и плохих воспоминаниях, а смотреть на мир оптимистично.

Народные приметы Летнего солнцестояния

Пасмурная погода - лето будет прохладным.

Непогода этого дня означает бедный урожай.

Много звезд в небе - будет урожай грибов и ягод.

Утром на траве много росы - день будет жарким.

Гремит гром - до конца месяца будет плохая погода.

Считается, что родниковая вода, набранная именно в день солнцестояния, приобретает целебные свойства.

Также существует традиция встречать рассвет. Наши предки верили, что после этого беды будут обходить круглый год.