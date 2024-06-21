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День летнего солнцестояния-2024: как привлечь удачу на свою сторону

Limon.ee
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День летнего солнцестояния. Фото иллюстративное.
День летнего солнцестояния. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Летнее солнцестояние 2024 года началось вчера вечером, 20 июня. То есть сегодня, 21 июня, будет самый длинный день и самая короткая ночь в этом году, пишет РБК.

Летнее солнцестояние - это день, когда Солнце достигает самой высокой точки на севере - 23,5 градуса от небесного экватора.

В течение предыдущих шести месяцев солнце двигалось «по северному курсу». Однако в момент солнцестояния это движение прекращается, а потом Солнце начинает двигаться на юг.

Это будет продолжаться в течение шести месяцев, пока солнце не опустится в самую низкую точку за экватор, а затем остановится - в тот день мы будем отмечать зимнее солнцестояние.

Что можно и что нельзя делать в Летнее солнцестояние

В День летнего солнцестояния нужно соблюдать следующие правила, чтобы привлечь удачу и положительную энергию.

  • Запрещено ссориться, ругаться, злословить: важно воздерживаться от конфликтных ситуаций и негативных высказываний, чтобы не привлекать негативную энергию.
  • Не стоит вспоминать прошлые образы: нужно освободиться от обид, которые могут вызвать негативные эмоции или испортить настроение.
  • Отгоняйте от себя негатив и настраивайтесь на положительное мышление: направляйте свои мысли на счастливые и положительные моменты, избегайте отчаяния и негативных мыслей.
  • Лучше избегать темной или грязной одежды: выбирайте светлые, чистые и новые вещи, чтобы привлечь положительную энергию.
  • Необходимо уважать природу и не мусорить, действуйте в гармонии с природной средой.
  • Можно смело загадывать желания: считается, что в день летнего солнцестояния загаданные желания обладают особой силой и обязательно осуществляются.

Постарайтесь не зацикливаться на негативе и плохих воспоминаниях, а смотреть на мир оптимистично.

Народные приметы Летнего солнцестояния

  • Пасмурная погода - лето будет прохладным.
  • Непогода этого дня означает бедный урожай.
  • Много звезд в небе - будет урожай грибов и ягод.
  • Утром на траве много росы - день будет жарким.
  • Гремит гром - до конца месяца будет плохая погода.

Считается, что родниковая вода, набранная именно в день солнцестояния, приобретает целебные свойства.

Также существует традиция встречать рассвет. Наши предки верили, что после этого беды будут обходить круглый год.

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