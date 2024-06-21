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Кейт Миддлтон опубликовала новое фото принца Уильяма с детьми в честь его дня рождения

Limon.ee
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на церемонии Trooping the Colour в Лондоне.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на церемонии Trooping the Colour в Лондоне. Фото: Stephen Lock

Кейт Миддлтон опубликовала новую фотографию принца Уильяма в честь его дня рождения: 21 июня ему исполнилось 42 года.

На снимке, который появился в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram, Уильям запечатлен вместе с тремя детьми: «С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно», - гласит подпись под фото.

Ранее Кейт Миддлтон вышла на публику впервые после объявления онкологического диагноза. Принцесса посетила кавалерийский парад Trooping the Colour в честь дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне.

На мероприятие Кейт прибыла в карете в сопровождении семьи и наблюдала за парадом с балкона.

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