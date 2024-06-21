Кейт Миддлтон опубликовала новое фото принца Уильяма с детьми в честь его дня рождения

На снимке, который появился в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram, Уильям запечатлен вместе с тремя детьми: «С днем рождения, папа, мы любим тебя очень сильно», - гласит подпись под фото.

Ранее Кейт Миддлтон вышла на публику впервые после объявления онкологического диагноза. Принцесса посетила кавалерийский парад Trooping the Colour в честь дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне.

На мероприятие Кейт прибыла в карете в сопровождении семьи и наблюдала за парадом с балкона.