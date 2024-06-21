ФОТО Виолончелистка Сильвия Ильвес берет все от сельской жизни: три часа ползала по полю, как ящерица

Сильвия признается, что провела почти три часа, собирая землянику. «С каждой ягодой моя душа все больше наполнялась счастьем. Я ползала по полю, как ящерица, потому что крошечные ягоды земляники прятались в сене. Красное золото. Драгоценнее золота!», - пишет Ильвес, добавляя: «Кстати, клещи никогда не жаждали моей крови, поэтому я смело и с удовольствием брожу по траве!»

«А еще я таскаю веточки из леса, чтобы у детей было, чем разжигать костер», - вздыхает она, добавляя, что в жизни ей всегда нравились трудности. «Не зря папа в детстве называл меня поднимателем бревен. И если дети счастливы, то и я счастлива. Это правда».

В конце мая, когда Сильвия присутствовала на открытии нового ресторана в парке Кадриорг, она призналась, что, хотя выходные предстоят напряженные, она предпочла бы отправиться в деревню на жаркие выходные с возлюбленным. «Там, обнаженная в костюме Евы, я бы что-то собирала», - сказала она сквозь смех.

Некоторое время назад Сильвия объявила в социальных сетях, что ее отношения с Кристо Пухмом закончены. «Вы думали, что какой-то мужчина сможет меня приручить? Никогда. Снова одинока. Точка!» - написала Сильвия в публикации в Instagram, где были также отмечены эстонские развлекательные издания.