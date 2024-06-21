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ГАЛЕРЕЯ От работы в такси до собственного бренда: в Таллинне прошло торжественное открытие шоурума Praid

Елизавета Лынник
, Репортер
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В прошлую пятницу, 14 июня, прошло торжественное открытие нового бренда одежды Praid, основанного двумя подругами Ольгой и Марией, которые давно мечтали совместно создать что-то особенное.

Одной из ключевых особенностей бренда Ольги и Марии является ручная работа. По их словам, каждое изделие создается с любовью и вниманием к деталям. Стоить отметить, что каждая вещь из коллекции является эксклюзивной. Все коллекции создаются в ограниченном количестве и доступны для покупки лишь короткое время.

Корреспондент Limon.ee побывала на открытии бренда Praid. Все мероприятие проходило в уютном кафе Luna. В этот вечер одна из основательниц бренда Ольга рассказала о том, как они пришли к идее названия бренда. По ее словам, идея названия пришла не случайно. «В мультфильме рассказывалось о том, что львы живут в прайдах, охраняя и защищая друг друга», - сказала Ольга.

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