В прошлую пятницу, 14 июня, прошло торжественное открытие нового бренда одежды Praid, основанного двумя подругами Ольгой и Марией, которые давно мечтали совместно создать что-то особенное.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ От работы в такси до собственного бренда: в Таллинне прошло торжественное открытие шоурума Praid
Одной из ключевых особенностей бренда Ольги и Марии является ручная работа. По их словам, каждое изделие создается с любовью и вниманием к деталям. Стоить отметить, что каждая вещь из коллекции является эксклюзивной. Все коллекции создаются в ограниченном количестве и доступны для покупки лишь короткое время.