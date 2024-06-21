Глубокое разочарование: королева Камилла не смогла скрыть эмоции на публике

В Аскоте продолжаются королевские скачки, которые собирают аристократов со всей Великобритании, включая членов королевской семьи, из-за чего являются одним из главных светских мероприятий. Особенное внимание приковано именно к монаршему семейству. Неудивительно, что наряды, особенно модные образы королевы Камиллы, привлекают всеобщее внимание. На третий день скачек, который называют Днем Леди, Ее Величество не ударила лицом в грязь и появилась на публике в истинно королевском ансамбле, пишет Mirror.

Камилла выбрала белое платье с плиссированной юбкой, белые туфли на каблуке и широкополую белую шляпу с огромным цветком. В руках она держала клатч в тон своему наряду.

Акцентом ансамбля королевы стала изумрудная брошь Дели. Это изделие было подарено королеве Марии Текской в 1911 году индийскими женщинами, когда она присутствовала на Дели Дурбаре, коронации в Индии. Покойная королева Елизавета II очень любила это украшение. Из других драгоценностей Камилла выбрала бриллиантовые серьги в виде цветов и золотую цепочку.

Что касается короля, то Чарльз был в элегантном сером фраке, белой рубашке с серым галстуком, пудрово-голубом жилете и черном цилиндре.

Во время скачек Ее Величество не скрывала своих эмоций и продемонстрировала все, что испытывают заядлые болельщики, наблюдая за происходящим на беговых дорожках. В какие-то моменты выглядела очень расстроенной, как и король. Это связывают с тем, что их лошадь Gilded Water проиграла турнир King George V Stakes.

Royal Ascot, жемчужина гоночного календаря Великобритании, стартовала во вторник с соревнований Queen Anne Stakes и продлится до субботы. Общий призовой фонд встречи в этом году составит 10 миллионов фунтов стерлингов. Это рекордная сумма для Royal Ascot. Минимальный выигрыш во всех восьми гонках группы 1 составит 650 тысяч фунтов стерлингов.

Скачки были основаны королевой Анной в 1711 году после того, как она объявила Аскот идеальным местом для «лошадей, которые скачут во весь опор», и сегодня стал крупным общественным событием, а также спортивной достопримечательностью.

Впервые за свою 313-летнюю историю ипподром Аскот объявил в этом году о назначении креативного директора.