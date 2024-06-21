ПОЗДРАВЛЯЕМ Жених эстонской певицы Геттер Яани сообщил о важном достижении

Отт-Сандер Пальм объявил в социальных сетях, что окончил Таллиннскую школу музыки и балета по специальности «музыкальный бизнес». Пальм также добавил к сообщению фотографию с выпускного.

«Десять лет назад, когда мы впервые встретились в танцевальном зале, он сказал мне: "Иди по жизни танцуя"», - написала Геттер под красивой фотографией, опубликованной в Instagram в 2021 году, когда пара отмечала десятую годовщину своей встречи.