ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ Жених эстонской певицы Геттер Яани сообщил о важном достижении
Отт-Сандер Пальм объявил в социальных сетях, что окончил Таллиннскую школу музыки и балета по специальности «музыкальный бизнес». Пальм также добавил к сообщению фотографию с выпускного.
В прошлом году Пальм сделал предложение своей возлюбленной - певице Геттер Яани.
«Десять лет назад, когда мы впервые встретились в танцевальном зале, он сказал мне: "Иди по жизни танцуя"», - написала Геттер под красивой фотографией, опубликованной в Instagram в 2021 году, когда пара отмечала десятую годовщину своей встречи.
Весной 2019 года Яани и Пальм впервые стали родителями. Малышку, родившуюся в мае, назвали Эмили.