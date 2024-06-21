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ПОЗДРАВЛЯЕМ Жених эстонской певицы Геттер Яани сообщил о важном достижении

Limon.ee
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Геттер Яани и Отт-Сандер Пальм.
Геттер Яани и Отт-Сандер Пальм. Фото: Taavi Sepp / Postimees

Жених Геттер Яани Отт-Сандер Пальм успешно окончил университет!

Отт-Сандер Пальм объявил в социальных сетях, что окончил Таллиннскую школу музыки и балета по специальности «музыкальный бизнес». Пальм также добавил к сообщению фотографию с выпускного.

В прошлом году Пальм сделал предложение своей возлюбленной - певице Геттер Яани.

«Десять лет назад, когда мы впервые встретились в танцевальном зале, он сказал мне: "Иди по жизни танцуя"», - написала Геттер под красивой фотографией, опубликованной в Instagram в 2021 году, когда пара отмечала десятую годовщину своей встречи.

Весной 2019 года Яани и Пальм впервые стали родителями. Малышку, родившуюся в мае, назвали Эмили.

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