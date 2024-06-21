Билеты на концерты Джастина Тимберлейка упали в цене после его ареста

Арест Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде в Хэмптоне обернулся для певца не только репутационными потерями, но и ударил по его творчеству и финансам. Билеты на тур артиста Forget Tomorrow были снижены до $11, пишет The Sun. Такая цена установлена на одно из выступлений звезды в Пенсильвании 4 июля.

Согласно информации на сайте перепродажи Seatgeek, билеты на места в верхней правой части стадиона «Хершипарк» стоят от $ 16 до $19. Другие билеты на шоу Джастина также можно приобрести в розничной продаже Ticketmaster, хотя их цена гораздо выше - $55.

Несмотря на проблемы с законом, Джастин пообещал, что продолжит свой тур. На этой неделе состоятся два его концерта в Чикаго. 21 и 22 июня он выступает в United Center, а на следующей неделе отправится в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Журналисты узнали, что Тимберлейк извинился перед своей гастрольной командой во время продолжительной телеконференции после того, как его арест вызвал опасения, что предстоящие концерты будут отменены. Это произошло сразу после того, как его выпустили из участка без залога. Он вел себя как «очень солидный лидер» и произвел впечатление на сотрудников, «владея» ситуацией.