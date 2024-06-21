Билеты на концерты Джастина Тимберлейка упали в цене после его ареста
Арест Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде в Хэмптоне обернулся для певца не только репутационными потерями, но и ударил по его творчеству и финансам. Билеты на тур артиста Forget Tomorrow были снижены до $11, пишет The Sun. Такая цена установлена на одно из выступлений звезды в Пенсильвании 4 июля.
Согласно информации на сайте перепродажи Seatgeek, билеты на места в верхней правой части стадиона «Хершипарк» стоят от $ 16 до $19. Другие билеты на шоу Джастина также можно приобрести в розничной продаже Ticketmaster, хотя их цена гораздо выше - $55.
Несмотря на проблемы с законом, Джастин пообещал, что продолжит свой тур. На этой неделе состоятся два его концерта в Чикаго. 21 и 22 июня он выступает в United Center, а на следующей неделе отправится в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.
Журналисты узнали, что Тимберлейк извинился перед своей гастрольной командой во время продолжительной телеконференции после того, как его арест вызвал опасения, что предстоящие концерты будут отменены. Это произошло сразу после того, как его выпустили из участка без залога. Он вел себя как «очень солидный лидер» и произвел впечатление на сотрудников, «владея» ситуацией.
«Он позаботился о том, чтобы этот арест не вызвал напряжения в команде. Он реагировал как босс, как человек, контролирующий все», - сказал инсайдер. Источник добавил, что певец был «в отличном настроении» и «с широкой улыбкой говорил всем, что ему очень жаль». Затем он признался своей команде, что «ему не следовало этого делать».
«Мы на 110 процентов мотивированы оставить все позади и устроить несколько фантастических шоу. Он ответственный парень, который допустил ошибку», - заявил координатор его тура.
Несмотря на оптимизм артиста, инсайдеры опасаются, что трудности в туре в сочетании с отсутствием коммерческого успеха последнего альбома «Everything I Thought I Was» тяжело давят на Джастина. «Selfish», первый сингл с его шестого альбома, был выпущен в январе и занял лишь 19-е место в чарте Billboard Hot 100.
«Он чувствовал сильное давление, связанное с необходимостью конкурировать с такими гастролирующими гигантами, как Бейонсе и Тейлор Свифт, и его тур по сравнению с этим почти не продавался», - говорят люди из окружения звезды.
Тимберлейк должен предстать перед судом 26 июля - в тот же день, когда должен начаться его этап тура по Польше.