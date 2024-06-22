гороскоп на 22 июня У Близнецов благоприятный день, а Козерогам не стоит торопиться

Весы

Отличный день. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела и часто добиваетесь успеха там, где никто не ожидал этого. Помогают в этом не только знание и опыт, но и способность быстро ориентироваться в ситуации, многое схватывать на лету. Некоторые Весы поймут, что хотели бы изменить в своей жизни, и немедленно начнут двигаться к новой цели. Найдутся союзники и единомышленники, а люди, с которыми вы сегодня познакомитесь, вскоре станут вашими настоящими друзьями. Возможны поездки. Они сложатся удачно, даже если собираться в дорогу придется в спешке.

Скорпион

День будет довольно утомительным и не слишком плодотворным. Старайтесь выбирать дела, которые увлекают вас по-настоящему, вызывают неподдельный интерес. С ними вы справитесь отлично. Рутина нагоняет тоску, а некоторых Скорпионов к тому же делает крайне раздражительными. Постарайтесь внести в свою жизнь какое-то разнообразие; обстоятельства это позволяют. Можно заняться чем-то новым или вернуться к давнему хобби. В любом случае вы получите позитивные эмоции, почувствуете себя гораздо энергичнее и бодрее.

Стрелец