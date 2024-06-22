Начало дня требует терпения и сдержанности. Важно не говорить лишнего и не давать обещаний, которые может быть трудно выполнить. Не стоит и торопиться с решениями. Нужно время, чтобы все обдумать и взвесить. До полудня возможны напряженные моменты в общении с окружающими, позже ладить станет гораздо проще.
гороскоп на 22 июня ⟩ У Близнецов благоприятный день, а Козерогам не стоит торопиться
Вторая половина дня будет интересной и плодотворной. Она открывает новые возможности и в деловой сфере, и в области личных отношений. Если вы готовы сделать первый шаг, проявить инициативу, то сможете изменить свою жизнь к лучшему.
Овен
Начало дня может быть нервным и напряженным. Многим Овнам в это время придется заниматься тем, что они предпочли бы поручить кому-нибудь другому. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Появляются интересные дела, в том числе такие, в которых вам с удовольствием помогают друзья. Вместе с ними вы найдете способ преодолеть все преграды. Вероятны удачные совпадения, хорошие новости и приятные встречи. Вы хорошо понимаете даже тех, кого видите впервые, быстро догадываетесь о желаниях окружающих. Все это заметно упрощает общение.
Телец
Беспокойный день. Успеть нужно многое, и непонятно, за что браться в первую очередь. Проще сориентироваться в ситуации будет Тельцам, обладающим большим жизненным опытом. Такие представители знака не повторят своих ошибок, примут верные решения. Остальным могут пригодиться советы давних знакомых. День подходит для поездок. Смена обстановки идет на пользу многим. Даже небольшое путешествие может вдохновить вас, помочь взглянуть на привычные вещи по-новому. К тому же вдали от дома вероятны приятные знакомства и встречи, которым вы будете очень рады.
Близнецы
Первая половина дня будет очень благоприятной. Это плодотворное время, и у вас есть шанс добиться успеха во многих делах, отлично справиться там, где другие потерпели неудачу. Вы вдохновенно импровизируете, придумываете новое, многие идеи оказываются удачными. Вторая половина дня тоже будет неплохой, но более спокойной. Она подходит для отдыха, обещает приятные встречи. Многие важные вопросы удается обсудить в неформальной обстановке. Не исключено, что отношения, прежде бывшие чисто деловыми, примут дружеский характер.
Рак
Вряд ли удастся совершенно избежать конфликтов и трудностей, но они не испортят вам настроения и не заставят отказаться от задуманного. В начале дня многое идет не по плану. К счастью, вы готовы импровизировать и искать новые пути к цели. Часто помогают друзья и старые знакомые. Они не только поддерживают ваши идеи, но и поднимают вам настроение. Вторая половина дня в целом складывается лучше первой, радует приятными сюрпризами. Особенно заметно влияние позитивных тенденций в романтических отношениях. Некоторых Раков ждут грандиозные перемены к лучшему.
Лев
Начало дня отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро добьетесь первых успехов и не захотите останавливаться на достигнутом. Не всегда окружающие готовы сразу поддержать ваши начинания; действуя самостоятельно, вы достигнете отличных результатов. Вторая половина дня проходит спокойно и приятно. Это благоприятное время для семейных дел, общения с родственниками и обсуждения общих планов. Вы готовы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации, и это часто вам же идет на пользу.
Дева
Будет непросто, но вы справитесь. Старайтесь действовать последовательно. Едва ли вы сможете добиться успеха, если будете хвататься то за одно, то за другое дело. Ничего хорошего не приносят и попытки заниматься всем сразу самостоятельно. Подумайте, кто мог бы вам помочь. Наверняка найдутся союзники, на которых можно положиться. Вторая половина дня подходит для личных встреч. Это время, когда вам легко найти подход к людям, догадаться, о чем они мечтают и чего ждут от вас. Конечно, это многое упрощает.
Весы
Отличный день. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела и часто добиваетесь успеха там, где никто не ожидал этого. Помогают в этом не только знание и опыт, но и способность быстро ориентироваться в ситуации, многое схватывать на лету. Некоторые Весы поймут, что хотели бы изменить в своей жизни, и немедленно начнут двигаться к новой цели. Найдутся союзники и единомышленники, а люди, с которыми вы сегодня познакомитесь, вскоре станут вашими настоящими друзьями. Возможны поездки. Они сложатся удачно, даже если собираться в дорогу придется в спешке.
Скорпион
День будет довольно утомительным и не слишком плодотворным. Старайтесь выбирать дела, которые увлекают вас по-настоящему, вызывают неподдельный интерес. С ними вы справитесь отлично. Рутина нагоняет тоску, а некоторых Скорпионов к тому же делает крайне раздражительными. Постарайтесь внести в свою жизнь какое-то разнообразие; обстоятельства это позволяют. Можно заняться чем-то новым или вернуться к давнему хобби. В любом случае вы получите позитивные эмоции, почувствуете себя гораздо энергичнее и бодрее.
Стрелец
Беспокойный, но удачный день. Он приносит много новых дел и забот, но вы всегда знаете, за что взяться в первую очередь, и успеваете все, что запланировали. Можно обращаться за помощью к проверенным союзникам. Часто они и сами предлагают поддержку. Ваши смелые идеи и планы многим по душе. Вторая половина дня обещает необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Вы на многих производите сильное впечатление. Часто людям достаточно поговорить с вами насколько минут, чтобы проникнуться симпатией. Особенно стараться для этого не нужно, достаточно вести себя естественно.
Козерог
Нужно о многом подумать. День категорически не подходит для того, чтобы в спешке принимать важные решения. Не стоит и говорить все, что приходит в голову. Разумная осторожность позволит избежать многих неприятных моментов. Вы отлично справляетесь с привычными делами. Когда приходит время взяться за нечто новое, стоит обратиться за поддержкой к давним союзникам. Во второй половине дня многим Козерогам предстоит учиться чему-то. Не все получится сразу, но вы обязательно справитесь даже со сложными задачами.
Водолей
Трудно собраться с мыслями. Ваше настроение часто меняется, вы то преисполнены оптимизма, то сомневаетесь и в себе, и в правильности сделанного выбора, и в успехе своих начинаний. В такие дни становится особенно важной поддержка близких. Вы наверняка ее получите, если откровенно расскажете о том, что у вас на душе. Вечер подходит для семейных дел; не покажутся утомительными и домашние заботы. Можно обсуждать с родственниками вопросы, важные для всех. Наверняка найдется отличное решение, почему-то прежде никому не приходившее в голову.
Рыбы
Благоприятный день для общения. Вероятны интересные встречи, необычные знакомства. Вы обаятельны и легко находите подход к самым разным людям, многим нравитесь, быстро завоевываете доверие и симпатию. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории. Можно добиться успеха в делах, но для этого нужны настойчивость и терпение. Не отступайте, если на пути возникнут преграды. Вы обязательно найдете способ преодолеть их. Проверенные методы порой оказываются неэффективными, зато многие эксперименты оказываются удачными.