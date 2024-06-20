Умер известный канадский актер Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в канадском городе Сент-Джон. Получив образование как по инженерной, так и по актёрской специальности, он в конечном счёте решил посвятить жизнь сцене. Свою первую заметную роль Сазерленд сыграл в военном фильме Роберта Олдрича «Грязная дюжина» (1963), где его партнёрами по площадке стали Ли Марвин, Чарльз Бронсон и Джон Кассаветис.

Среди ярчайших ролей актёра стоит фильмы «Военно-полевой госпиталь МЭШ» (1970) Роберта Олтмена, «Клют» (1971) Алана Пакулы и «Обыкновенные люди» (1980) Роберта Редфорда. Также Сазерленд запомнился ролями в двух значимых фильмах ужасов: ремейке «Вторжения похитителей тел» (1978) и лихорадочной картине «А теперь не смотри» (1973), которую нередко рассматривают как предтечу современных пост-хорроров.

Современному зрителю актёр известен по роли президента Кориолана Сноу из антиутопической серии «Голодные игры».

Режиссер Эдгар Райт отдал дань уважения в своем сообщении в Интернете. «Покойся с миром, великий Дональд Сазерленд, любимый актер и всегда очаровательный персонаж на экране», - написал он, описывая его как «забавного, лаконичного, но в то же время интенсивного и драматичного персонажа во многих запоминающихся фильмах».