ФОТО «Кто знает этого больного человека?» Кроссовки, украденные у Генки, появились в продаже на Facebook

Перевод: Елизавета Лынник

В центре Таллина в среду произошла ужасная кража: взломаны офисы организатора фестиваля Õllesummer Стена-Эрика Янтсона, откуда украли тысячи фестивальных браслетов. Также был взломан и офис Марис и Генри Кырвитс, откуда вынесли сотни ценных вещей: коллекционную обувь, ноутбук, стопка футболок группы A-Rühm и многое другое.

Уже через несколько часов Марис Кырвитс разместила в комментариях скриншоты украденной обуви, которую, по ее словам, воры забрали с собой и выставили на продажу в группе «Покупаю и продаю в Эстонии» на Facebook. «Пожалуйста, напишите, что хотите купить их», - попросила Кырвитс всех подписчиков.

«Кроссовки Генри появились! Кто знает этого больного человека, было бы хорошо дать ему знать, что нужно как-то вежливо решить вопрос, лучше быстро вернуть весь украденный товар!» - написал в социальных сетях ресторатор Стен-Эрик Янтсон.

Кырвитс отмечает в комментариях к посту Янтсона, что неизвестный мужчина уже удалил объявление о продаже обуви с Facebook. «Сотни людей написали ему», - сообщает Кырвитс и добавляет: «Тип думает, что они стоят 75 евро? Придурок...»

Элу24 также связались с Департаментом полиции и погранохраны, но на момент публикации статьи ответа так и не получили. Мы добавим ответ при первой же возможности!