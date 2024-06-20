Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа рассказал о новых отношениях после развода

Сейчас 44-летний Момоа в отношениях с 32-летней актрисой Адрией Архоной. Как пишет издание ET, звездная пара обожает кататься на мотоциклах. Этим хобби Джейсон занимается всю жизнь, а теперь возлюбленная разделила с ним любовь к байкам.

«Я просто все время езжу. Я путешествую везде и беру с собой байк куда угодно. Это просто совпадает с моей ДНК. Моя леди любит кататься. Любой повод для новых объятий», - поделился «Аквамен», говоря об объятиях, когда актриса сидит позади него на мотоцикле.

Впервые о своем романе знаменитости заговорили в мае 2024 года во время поездки в Японию. Тогда Момоа опубликовал первые фотографии с избранницей и написал, что был счастлив разделить «еще одно удивительное приключение с mi amor», имея в виду актрису.

Стоит указать, что это первые серьезные отношения Джейсона после развода с Лизой Боне. Пара была вместе с 2005 года, а в официальном браке - с 2017-го.

В январе 2022 года они объявили о разводе и сообщалось, что инициатором стала жена. Причиной называла разные взгляды на жизнь и разногласия, с которыми супруги не могли примириться.

Напомним, ранее «Аквамен» Джейсон Момоа избавился от роскошных волос. Он кардинально сменил образ.