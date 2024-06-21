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Британский предприниматель продал свой бизнес на родине и открыл кафе в Эльва

Трийн Роос
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Эндрю Браммер
Эндрю Браммер Фото: Triin Roos, Elu24

Кафе Verevi на пляже в Эльва в этом сезоне выглядит совершенно по-новому. Эндрю Браммер, владелец кафе, приехал в Эльва, известную как сосновый городок, прямо из Великобритании и, пожив в больших городах мира, теперь нашел здесь свое счастье. «Мы хотим сделать пляжное кафе по-другому, предлагая еду от местных производителей, насколько это возможно», - говорит он.

Перевод: Елизавета Лынник

В течение многих лет в пляжном кафе в Эльва подавали только классический фастфуд, такой как картофель фри и сырные шарики, но этот пляжный сезон начался с открытия нового пляжного кафе. Эндрю Браммер, который ранее более десяти лет руководил собственным бизнесом в Великобритании, сейчас наслаждается жизнью в маленьком городке и открыл на пляже Вереви кафе своей мечты, цель которого - предложить самые полезные, местные продукты и освежающие напитки.

Пляжное кафе
Пляжное кафе Фото: Трийн Роос, Elu24

«Мы хотим изменить культуру пляжных кафе», - говорит Браммер, и в его словах есть доля истины. Из холодильника выглядывают ящики со свежими фруктами, а в меню представлены полезные салаты. Вкусные сэндвичи на гриле (7 евро) также предлагаются на выбор с картофелем фри (3 евро). Представлены местные производители, такие как: Tanker Brewery, Kodas, Gelato Ladies. Также в кафе продаются пирожные. Часть продуктов поставляется с близлежащей фермы Китсе, хлеб - с фермы Туули, а некоторые ингредиенты - из сада владельца. Помимо эстонских производителей, на прилавке продаются вкусные английские чипсы по 1,50 евро за пачку. «Мы хотим, чтобы еда была простой, но вкусной и от местных производителей», - говорит владелец.

Эндрю родом из небольшого городка Сток-он-Трент, расположенного недалеко от Манчестера. Он вырос в сельской местности, но жил и работал в Бирмингеме, где руководил крупной кейтеринговой компанией, а также некоторое время жил в Вене, Австрия. Жена Эндрю, напротив, выросла в Эльва, и именно благодаря ей Эндрю познакомился с Эльва. Теперь он чувствует себя здесь как дома, катается с ребенком на велосипеде и каждое утро купается в озере. Открыв для себя Эльва и Эстонию в целом, у него возникла мечтать открыть собственное пляжное кафе.

В пляжном кафе можно купить вкусное мороженое.
В пляжном кафе можно купить вкусное мороженое. Фото: Трийн Роос, Elu24

Живая музыка каждую пятницу

Летом на террасе пляжного кафе Эльва начинают происходить различные события. Там могут выступить молодые музыканты, чтобы сделать пятничные пляжные вечера еще более веселыми. В последнюю неделю июля в пляжное кафе привозят сауну и гидромассажную ванну. Летом есть и другие сюрпризы, поэтому стоит следить за страницей кафе Verevi в Instagram.

Пляжное кафе Verevi, на террасе которого по пятницам выступают музыканты.
Пляжное кафе Verevi, на террасе которого по пятницам выступают музыканты. Фото: Трийн Роос, Elu24

По субботам также владелец планирует ввести позиции с завтраком, чтобы сделать утро выходного дня особенным и предложить возможность позавтракать на берегу красивого озера.

В июне пляжное кафе открыто ежедневно. «В этом месяце мы стараемся быть открытыми каждый день, чтобы узнать, приезжают ли сюда люди, чтобы выпить кофе и пообедать в дождливую погоду. Давайте выясним, что нравится людям, сначала мы экспериментируем», - говорит Эндрю, который признается, что начать свой бизнес в Эстонии было непросто, но сотрудничество с предпринимателями здесь принесло много радости.

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