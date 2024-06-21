Кафе Verevi на пляже в Эльва в этом сезоне выглядит совершенно по-новому. Эндрю Браммер, владелец кафе, приехал в Эльва, известную как сосновый городок, прямо из Великобритании и, пожив в больших городах мира, теперь нашел здесь свое счастье. «Мы хотим сделать пляжное кафе по-другому, предлагая еду от местных производителей, насколько это возможно», - говорит он.
Британский предприниматель продал свой бизнес на родине и открыл кафе в Эльва
Перевод: Елизавета Лынник
В течение многих лет в пляжном кафе в Эльва подавали только классический фастфуд, такой как картофель фри и сырные шарики, но этот пляжный сезон начался с открытия нового пляжного кафе. Эндрю Браммер, который ранее более десяти лет руководил собственным бизнесом в Великобритании, сейчас наслаждается жизнью в маленьком городке и открыл на пляже Вереви кафе своей мечты, цель которого - предложить самые полезные, местные продукты и освежающие напитки.
«Мы хотим изменить культуру пляжных кафе», - говорит Браммер, и в его словах есть доля истины. Из холодильника выглядывают ящики со свежими фруктами, а в меню представлены полезные салаты. Вкусные сэндвичи на гриле (7 евро) также предлагаются на выбор с картофелем фри (3 евро). Представлены местные производители, такие как: Tanker Brewery, Kodas, Gelato Ladies. Также в кафе продаются пирожные. Часть продуктов поставляется с близлежащей фермы Китсе, хлеб - с фермы Туули, а некоторые ингредиенты - из сада владельца. Помимо эстонских производителей, на прилавке продаются вкусные английские чипсы по 1,50 евро за пачку. «Мы хотим, чтобы еда была простой, но вкусной и от местных производителей», - говорит владелец.
Эндрю родом из небольшого городка Сток-он-Трент, расположенного недалеко от Манчестера. Он вырос в сельской местности, но жил и работал в Бирмингеме, где руководил крупной кейтеринговой компанией, а также некоторое время жил в Вене, Австрия. Жена Эндрю, напротив, выросла в Эльва, и именно благодаря ей Эндрю познакомился с Эльва. Теперь он чувствует себя здесь как дома, катается с ребенком на велосипеде и каждое утро купается в озере. Открыв для себя Эльва и Эстонию в целом, у него возникла мечтать открыть собственное пляжное кафе.
Живая музыка каждую пятницу
Летом на террасе пляжного кафе Эльва начинают происходить различные события. Там могут выступить молодые музыканты, чтобы сделать пятничные пляжные вечера еще более веселыми. В последнюю неделю июля в пляжное кафе привозят сауну и гидромассажную ванну. Летом есть и другие сюрпризы, поэтому стоит следить за страницей кафе Verevi в Instagram.
По субботам также владелец планирует ввести позиции с завтраком, чтобы сделать утро выходного дня особенным и предложить возможность позавтракать на берегу красивого озера.
В июне пляжное кафе открыто ежедневно. «В этом месяце мы стараемся быть открытыми каждый день, чтобы узнать, приезжают ли сюда люди, чтобы выпить кофе и пообедать в дождливую погоду. Давайте выясним, что нравится людям, сначала мы экспериментируем», - говорит Эндрю, который признается, что начать свой бизнес в Эстонии было непросто, но сотрудничество с предпринимателями здесь принесло много радости.