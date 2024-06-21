Британский предприниматель продал свой бизнес на родине и открыл кафе в Эльва

Перевод: Елизавета Лынник

В течение многих лет в пляжном кафе в Эльва подавали только классический фастфуд, такой как картофель фри и сырные шарики, но этот пляжный сезон начался с открытия нового пляжного кафе. Эндрю Браммер, который ранее более десяти лет руководил собственным бизнесом в Великобритании, сейчас наслаждается жизнью в маленьком городке и открыл на пляже Вереви кафе своей мечты, цель которого - предложить самые полезные, местные продукты и освежающие напитки.

Пляжное кафе Фото: Трийн Роос, Elu24

«Мы хотим изменить культуру пляжных кафе», - говорит Браммер, и в его словах есть доля истины. Из холодильника выглядывают ящики со свежими фруктами, а в меню представлены полезные салаты. Вкусные сэндвичи на гриле (7 евро) также предлагаются на выбор с картофелем фри (3 евро). Представлены местные производители, такие как: Tanker Brewery, Kodas, Gelato Ladies. Также в кафе продаются пирожные. Часть продуктов поставляется с близлежащей фермы Китсе, хлеб - с фермы Туули, а некоторые ингредиенты - из сада владельца. Помимо эстонских производителей, на прилавке продаются вкусные английские чипсы по 1,50 евро за пачку. «Мы хотим, чтобы еда была простой, но вкусной и от местных производителей», - говорит владелец.