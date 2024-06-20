Онкобольная Шеннен Доэрти подала в суд на своего бывшего мужа-изменника

Знаменитость требует от экс-избарнница алименты для ее содержания. Актриса объяснила, что из-за своей болезни потеряла почти все источники дохода. Единственное, что артистке приносит деньги, это роялти от сериала «Зачарованные», где она играла одну из главных ролей. Однако, как пишет Ace Showbiz, уже в конце июня выплаты прекратятся. Поэтому Шеннен Доэрти потеряла весомую часть доходов.

Шеннен Доэрти и ее бывший муж Курт Исвариенко. Фото: Jonathan Alcorn

Актриса требует от бывшего мужа ежемесячные алименты в размере более 15,3 тысячи долларов, выплаты которых должны начаться с июня 2024 года, и покрыть все судебные издержки и ее адвоката.

Также Шеннен Доэрти обвинила Исвариенко в том, что он намеренно затягивает процесс развода, ведь надеется, что она его не переживет. Актриса требует, чтобы ее бывший муж как можно скорее предоставил суду справку о своих доходах, после чего удастся установить сумму выплат алиментов.

Напомним, Шеннен Доэрти борется с четвертой стадией рака, который дал метастазы в мозг. В январе актриса перенесла операцию по удалению опухоли. О разводе с мужем знаменитость объявила в апреле прошлого года. Впоследствии стало известно, что фотограф в течение двух лет изменял Доэрти, о чем сообщил ей прямо перед операциейна мозге.