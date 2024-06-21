Безопасность в парках аттракционов - ключевой аспект, определяющий комфорт и уверенность посетителей. Каждый, кто приходит в такой парк, хочет насладиться захватывающими аттракционами, не задумываясь о возможных рисках.
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И СМЕХ И ГРЕХ? ⟩ Жительница Таллинна возмущена контролем безопасности в местном парке аттракционов
Жительница Таллинна София рассказала о том, что 16 июня она решила посетить парк аттракционов, находящийся около Unibet арены. Девушка отправилась на аттракцион Booster.