Брэд Питт нашел необычный способ отомстить Анджелине Джоли, выигравшей у него опеку над детьми

Впрочем, учитывая, как враждебно настроены дети по отношению к отцу, даже год-другой вряд ли изменят положение дел. Однако есть кое-что, в чем Питт стабильно превосходит Джоли, и именно это он собирается использовать, чтобы отомстить ей, сообщает In touch Weekly со ссылкой на анонимного источника.

Речь идет о голливудском влиянии Брэда. Актер был и остается одним из популярнейших людей в индустрии, и именно с этой помощью он намерен нанести экс-супруге ответный удар.

«Брэд обладает такой большой властью в Голливуде, что Анджелине сложно с ним конкурировать. У нее есть несколько друзей и союзников вроде Сальмы Хайек и Эллен Помпео, а также несколько боссов студий, но по большей части она не выигрывает никаких конкурсов популярности в Голливуде, тогда как Брэд - золотой мальчик», - объяснил инсайдер.

Он отметил, что Брэд планирует отыграться на Джоли, показав ей ее место в индустрии. В сезон кинопремий он жаждет быть на виду, чтобы доставить бывшей жене дискомфорт за все пережитое.

Разумеется, никакая популярность не сравнится с возможностью общаться с детьми, которой лишился Брэд Питт. Но он, вероятно, слишком хорошо знает Анджелину Джоли и поэтому бьет по ее уязвимому месту.