Меган Маркл пытается помириться с Кейт Миддлтон, – СМИ

Как известно, принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям «практически не общались» с принцем Гарри и Меган Маркл после их отъезда из Великобритании в 2020 году и последующих скандальных заявлений о королевской семье.

Но теперь источник сообщает, что герцоги Сассекские, проживающие в Монтесито, штат Калифорния, связались с Кейт Миддлтон перед ее возвращением к публичной жизни, ведь 15 июня принцесса посетила парад Trooping the Colour 2024.

«И Гарри, и Меган с огромным интересом следили за выздоровлением Кейт, но, к сожалению, это пришлось делать издалека, потому что их линии связи с дворцом и Уэльскими, в частности, очень ограничены... они оба чувствуют облегчение и счастливы, услышав, что она идет на поправку», - рассказывает инсайдер.

Впрочем, по мнению источника, еще довольно рано для полного примирения Сассекских и Уэльских.

«Они вместе протянули руку, чтобы отправить добрые пожелания», - отметил инсайдер.

В январе 2024 года супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости и было сообщено, что она «вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи». А впоследствии стало известно о борьбе монаршей персоны с онкологией.