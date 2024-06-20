Следствие об убийстве оператора Галины Гатчинс на съемках фильма «Ржавчина» продолжается с 2021 года. Главным подозреваемым выступает актер Алек Болдуин, который пытался «прикрыть» детали дела, однако ему этого не удалось. На этот раз стало известно, что на съемках звезда неосторожно обращался с оружием, и поведение Болдуина было странным, сообщает УНИАН.
Убийство украинки Хатчинс: Алек Болдуин играл с оружием на съемках «Ржавчины»
В июле, как пишет The Guardian, состоится второй суд. Прокуроры сообщили, что Болдуин «играл с револьвером» и стрелял холостыми патронами на съемочной площадке.
По словам правоохранителей, актер направил пистолет и попал «холостым выстрелом в члена команды, используя человека как свою предполагаемую цель». Однако во время допроса Болдуин заявил, что не нажимал на курок.
Ранее уже сообщалось, что знаменитость неподобающе обращался с оружием, актер был «невнимательным во время тренировок по огнестрельному оружию». Своим поведением актер создавал хаос на съемках, в частности, Алек кричал и ругался.
Стало известно, что для съемок звезда попросил самый большой из возможных пистолетов и использовал его «как указку, управляя членами съемочной группы». При этом он не слушал руководителей проекта и стрелял уже после того, когда объявляли «стоп».
«Наблюдать за поведением мистера Болдуина на съемочной площадке "Ржавчины" означает быть свидетелем человека, который совершенно не контролирует собственные эмоции и совершенно не беспокоится о том, как его поведение влияет на окружающих. Свидетели отмечают, что именно это поведение способствовало опасности на съемочной площадке», - сообщили прокуроры.
В течение этих лет Болдуин постоянно опровергал свою причастность к убийству Хатчинс. Более того, мужчина пытался себе сократить тюремный срок, потому что якобы «от него не требовали придерживаться рекомендаций по безопасности на съемочной площадке».
И все же, если Алека признают виновным, ему грозит лишь полтора года за решеткой. Поэтому семья украинки недавно возобновила свой иск за «безрассудное поведение» актера и съемочной группы.
«Тот факт, что на съемочной площадке были разрешены боевые патроны, что оружие и боеприпасы были оставлены без присмотра, и что ответчик Болдуин непонятным образом направил и выстрелил из пистолета в Галину Гатчинс, делает это дело таким, где ранения или смерть были гораздо большим, чем просто возможностью, - это был вероятный результат», - отмечается в заявлении.
Что известно об убийстве Гатчинс
Убийство Галины произошло во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Известно, что Болдуин репетировал сцену, в которой должен был направить пистолет на камеру и выстрелить. Однако оружие оказалось заряженным, и пуля убила оператора.
Из-за сквозного ранения в грудь Гатчинс умерла на месте. Среди пострадавших был и режиссер Джоэл Соуза, но его травма оказалась не такой опасной для жизни.