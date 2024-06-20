Убийство украинки Хатчинс: Алек Болдуин играл с оружием на съемках «Ржавчины»

В июле, как пишет The Guardian, состоится второй суд. Прокуроры сообщили, что Болдуин «играл с револьвером» и стрелял холостыми патронами на съемочной площадке.

По словам правоохранителей, актер направил пистолет и попал «холостым выстрелом в члена команды, используя человека как свою предполагаемую цель». Однако во время допроса Болдуин заявил, что не нажимал на курок.

Ранее уже сообщалось, что знаменитость неподобающе обращался с оружием, актер был «невнимательным во время тренировок по огнестрельному оружию». Своим поведением актер создавал хаос на съемках, в частности, Алек кричал и ругался.

Стало известно, что для съемок звезда попросил самый большой из возможных пистолетов и использовал его «как указку, управляя членами съемочной группы». При этом он не слушал руководителей проекта и стрелял уже после того, когда объявляли «стоп».

«Наблюдать за поведением мистера Болдуина на съемочной площадке "Ржавчины" означает быть свидетелем человека, который совершенно не контролирует собственные эмоции и совершенно не беспокоится о том, как его поведение влияет на окружающих. Свидетели отмечают, что именно это поведение способствовало опасности на съемочной площадке», - сообщили прокуроры.