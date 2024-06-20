Певец Генка и ведущая Марис Кырвитс стали жертвами крупной кражи: «Они вломились в наш офис в центре города»

«Они вломились в наш офис в центре города и из нескольких комнат вынесли сотни ценных вещей. Не может быть, чтобы они не знали, где и на что они охотятся», - пишет Марис Кырвитс.

Радиоведущая Марис Кырвитс просит людей, проживающих рядом с Тартуским шоссе, 17, связаться с ней, если они видели что-то подозрительное.

«Помимо всяких вещей, украли огромное количество раритетной обуви, кроссовки в коробках, настольный компьютер MAC, кучу футболок группы A-Rühm, и этот список нескончаем!» - пишет Марис. Она добавляет, что воры перевернули все вверх дном, из-за чего сложно составить точные список украденных вещей.

«Если кто-то предложит тебе настольный компьютер или неожиданно предложит партию обуви, пожалуйста, сразу же сообщи об этом в полицию! Также может вызвать подозрение внезапное наличие футболок группы A-Rühm», - предупреждает Марис.

Своим несчастье в Facebook поделился еще и эстонский бизнесмен Стен-Эрик Янтсон, в чей офис, который находится в том же здании, тоже залезли. Попасть в свой офис Стен-Эрик пока что не может, потому что там сейчас работает полиция.