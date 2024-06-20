Подозревают знаменитость: полиция назвала новые подробности смерти Мэттью Перри

Расследование смерти знаменитого американо-канадского актера Мэтью Перри продолжается. У правоохранителей появилась новая шокирующая зацепка, сообщает In Touch Weekly.

Следователи заподозрили, что к смерти звезды сериала «Друзья» могла быть причастна его знаменитая подруга, чье имя сохраняется в тайне. Известно, что она согласилась сотрудничать с полицией и в ее доме был произведен обыск.

«По сути, они охотились за убийцей Мэтью. Женщину доставили на допрос. Она сама по себе знаменитость, и они встретились в реабилитационном центре. У них сложилась неожиданная дружба», - сообщил инсайдер.

В мае полиция Лос-Анджелеса совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США и Службой почтовой инспекции США начала уголовное расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри 28 октября 2023 года. Актер был найден без сознания в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Через два месяца после смерти Мэтью судмедэксперт официально заявил, что Перри умер от «острого воздействия кетамина». Но в его доме не было обнаружено никаких запрещенных наркотиков, а его последний курс инфузионной терапии кетамином проводился в клинике за полторы недели до смерти звезды. Поскольку препарат быстро метаболизируется, «кетамин в его организме на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии», - заключил судмедэксперт в своем отчете.

Поэтому следователи подозревают, что Мэтью получил смертельную дозу от кого-то другого вещества. Расследуя эту версию, стражи порядка вышли на известную подругу актера, которая могла быть с ним в тот день. Неназванная подруга Перри утверждает, что к произошедшему не имеет никакого отношения.

«Сложно сказать, какова ее причастность к смерти Мэттью, однако она непреклонна и утверждает, что не имеет к произошедшему никакого отношения. Она наняла адвокатов и не раз встречалась с представителями правоохранительных органов с того времени, как они побывали в ее доме с ордером на обыск. Она о ситуации молчит. Но следователям, видимо, что-то известно, раз они получили ордер на обыск», - отметил инсайдер.