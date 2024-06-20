Трогательным роликом в своем Instagram поделился интервьюер Дмитрий Гордон. На видео маленькая девочка из Украины, Надюша, в вышитом платье и веночке просила о мирной жизни. Юморист Максим Галкин отреагировал на видео, делится ТСН.
СМОТРИТЕ ⟩ Максим Галкин отреагировал на видео, как маленькая девочка из Украины просит о жизни без войны
Девочка хочет, чтобы ее страну защитили, и украинцы смогли жить свободно. Также Надя поблагодарила военных, которые ценой собственной жизни защищают Украину от российских войск.
«Я - украинка, я - ребенок, я хочу мирной жизни. За это стоит вся страна, за это солдаты в поле гибнут. Я умоляю, помогите, мою страну защитите. У вас ничего больше не прошу, только свободно жить на своей земле. Все будет Украина! Мы не сломимся. И мы защитим Украину! Все будет хорошо, я надеюсь. Слава нашим героям, несгибаемым!» - говорит маленькая Надюша.
Максим Галкин наткнулся на это видео и просмотрел его. Похоже, шоумена оно очень сильно растрогало, ведь он оставил лайк.
Кстати, многие подписчики Дмитрия Гордона в комментариях писали, что от видео на глазах наворачиваются слезы.