СМОТРИТЕ Максим Галкин отреагировал на видео, как маленькая девочка из Украины просит о жизни без войны

«Я - украинка, я - ребенок, я хочу мирной жизни. За это стоит вся страна, за это солдаты в поле гибнут. Я умоляю, помогите, мою страну защитите. У вас ничего больше не прошу, только свободно жить на своей земле. Все будет Украина! Мы не сломимся. И мы защитим Украину! Все будет хорошо, я надеюсь. Слава нашим героям, несгибаемым!» - говорит маленькая Надюша.