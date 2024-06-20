ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ Шеф-повар ресторана Armudu раскрыл секрет самого сочного шашлыка

1. Маринад с помидорами и йогуртом

Этот маринад - настоящий фаворит шеф-повара. По словам Назима, именно этот маринад он бы приготовил для себя самого. Сочетание ингридиентов делает мясо невероятно ароматным и сочным. Лучше всего для этого маринада подойдет мясо кролика. Как заявляет шеф-повар, это мясо также считается самым диетическим и подойдет для людей, придерживающихся диеты.