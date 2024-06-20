Трудно представить Иванов день без шашлыка на столе, поэтому мы подготовили для вас пять лучших маринадов, рецепты которых легко можно повторить дома. В этом нам помогал шеф-повар сети ресторанов Armudu Назим Расулов, обладающий более чем 20-летним опытом в кулинарии. Смотрите видео!
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ ⟩ Шеф-повар ресторана Armudu раскрыл секрет самого сочного шашлыка
1. Маринад с помидорами и йогуртом
Этот маринад - настоящий фаворит шеф-повара. По словам Назима, именно этот маринад он бы приготовил для себя самого. Сочетание ингридиентов делает мясо невероятно ароматным и сочным. Лучше всего для этого маринада подойдет мясо кролика. Как заявляет шеф-повар, это мясо также считается самым диетическим и подойдет для людей, придерживающихся диеты.
Ингредиенты:
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Йогурт - 1 ст.л.
- Перец чили - 1 ч.л.
- Растительное масло - 100 мл
- Соль - 1.5 ч.л.
- Черный молотый перец - 1 ч.л.
- Паприка - 1 ч.л.
- Помидор - 1 шт.
Приготовление:
- Лук и помидор нарезать крупно, чеснок измельчить.
- Смешать лук, чеснок, йогурт, масло и специи.
- Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.
2. Маринад с томатной пастой и йогуртом
Маринад крайне прост в приготовлении, но мясо получится бесподобным. Хорошо сочетается с куриным мясом!
Ингредиенты:
- Чеснок - 1 зубчик
- Йогурт - 2 ст.л.
- Перец чили - 1 ч.л.
- Оливковое масло - 100 мл
- Соль - 1 ч.л.
- Черный молотый перец - 1 ч.л.
- Паприка - 1 ч.л.
- Томатная паста - 2 ч.л.
- Куркума - 1 ч.л.
Приготовление:
- Чеснок измельчить.
- Смешать чеснок, томатную пасту, йогурт, масло и специи.
- Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.
3. Маринад с мятой и газированной водой
Этот маринад прекрасно подходит для каре ягненка. Многими ягнятина воспринимается как деликатес, а потому считается замысловатой в приготовлении. Однако этот рецепт помогает убедиться, что ничего сверхсложного в приготовлении этого блюда нет.
Ингредиенты:
- Лук - 1 шт.
- Черный молотый перец - 1 ч.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Черный молотый перец - 1 ч.л.
- Оливковое масло - 100 мл
- Газированная вода - 200 мл
- Лимон - 1 шт.
- Свежая мята и зелень (по вкусу)
Приготовление:
- Нарезать лук крупными кусками.
- Смешать масло, специи, мяту и зелень.
- Добавить газированную воду.
- Добавить нарезанный лимон.
- Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.
4. Маринад с луком и пряностями
Этот маринад отлично сочетается со свиным шейным карбонадом и, наверное, самый простой в приготовлении маринад. Дабы в этом убедиться, я приготовил его сам. Результат можно увидеть в конце видео!
Ингредиенты:
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль - 1 ч.л.
- Черный молотый перец - 1 ч.л.
- Перец чили - 1 ч.л.
- Паприка - 1 ч.л.
- Оливковое масло - 100 мл
Приготовление:
- Нарезать лук и чеснок крупными кусками.
- Смешать масло и специи.
- Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.
5. Люля-кебаб
Люля Кебаб - это потрясающее блюдо для приготовления на мангале. Однако для многих именно оно считается самым сложным в приготовлении. Чтобы мясо не развалилось, его нужно тщательно перемешать, после чего мясо необходимо отбить.
Ингредиенты:
- Измельченный лук - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль - 1 ч.л.
- Черный молотый перец - 1 ч.л.
Приготовление:
- Добавить в фарш измельченный лук и чеснок.
- Добавить специи.
- Важно хорошо перемешать мясо.
- Необходимо отбить мясо, как это показано на видео.
- Мариновать люля-кебаб не нужно.
6. Маринованные шампиньоны
Готовятся маринованные шампиньоны быстро и без хлопот. Важно использовать именно крупные грибы.
Ингредиенты:
- Крупные шампиньоны
- Соль - 1 ч.л.
- Паприка - 1 ч.л.
- Майонез - 1 ст.л.
- Йогурт - 1 ст.л.
- Оливковое масло
- Чеснок - 1 зубчик
Приготовление:
- Перед приготовлением необходимо замочить шампиньоны в холодной воде на 2 часа.
- Смешать майонез, йогурт, масло и специи.
- Грибы могут стоять в этом маринаде от 15 минут до 3 часов.
Результат смотрите в конце видео. Приятного аппетита и отличных праздников!