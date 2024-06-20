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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ Шеф-повар ресторана Armudu раскрыл секрет самого сочного шашлыка

Герман Аверьянов Рене Хенри Ранд
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Трудно представить Иванов день без шашлыка на столе, поэтому мы подготовили для вас пять лучших маринадов, рецепты которых легко можно повторить дома. В этом нам помогал шеф-повар сети ресторанов Armudu Назим Расулов, обладающий более чем 20-летним опытом в кулинарии. Смотрите видео!

1. Маринад с помидорами и йогуртом

Этот маринад - настоящий фаворит шеф-повара. По словам Назима, именно этот маринад он бы приготовил для себя самого. Сочетание ингридиентов делает мясо невероятно ароматным и сочным. Лучше всего для этого маринада подойдет мясо кролика. Как заявляет шеф-повар, это мясо также считается самым диетическим и подойдет для людей, придерживающихся диеты.

Ингредиенты:

  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Йогурт - 1 ст.л.
  • Перец чили - 1 ч.л.
  • Растительное масло - 100 мл
  • Соль - 1.5 ч.л.
  • Черный молотый перец - 1 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Помидор - 1 шт.

Приготовление:

  • Лук и помидор нарезать крупно, чеснок измельчить.
  • Смешать лук, чеснок, йогурт, масло и специи.
  • Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.

2. Маринад с томатной пастой и йогуртом

Маринад крайне прост в приготовлении, но мясо получится бесподобным. Хорошо сочетается с куриным мясом!

Ингредиенты:

  • Чеснок - 1 зубчик
  • Йогурт - 2 ст.л.
  • Перец чили - 1 ч.л.
  • Оливковое масло - 100 мл
  • Соль - 1 ч.л.
  • Черный молотый перец - 1 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Томатная паста - 2 ч.л.
  • Куркума - 1 ч.л.

Приготовление:

  • Чеснок измельчить.
  • Смешать чеснок, томатную пасту, йогурт, масло и специи.
  • Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.

3. Маринад с мятой и газированной водой

Этот маринад прекрасно подходит для каре ягненка. Многими ягнятина воспринимается как деликатес, а потому считается замысловатой в приготовлении. Однако этот рецепт помогает убедиться, что ничего сверхсложного в приготовлении этого блюда нет.

Ингредиенты:

  • Лук - 1 шт.
  • Черный молотый перец - 1 ч.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Черный молотый перец - 1 ч.л.
  • Оливковое масло - 100 мл
  • Газированная вода - 200 мл
  • Лимон - 1 шт.
  • Свежая мята и зелень (по вкусу)

Приготовление:

  • Нарезать лук крупными кусками.
  • Смешать масло, специи, мяту и зелень.
  • Добавить газированную воду.
  • Добавить нарезанный лимон.
  • Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.

4. Маринад с луком и пряностями

Этот маринад отлично сочетается со свиным шейным карбонадом и, наверное, самый простой в приготовлении маринад. Дабы в этом убедиться, я приготовил его сам. Результат можно увидеть в конце видео!

Ингредиенты:

  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - 1 ч.л.
  • Черный молотый перец - 1 ч.л.
  • Перец чили - 1 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Оливковое масло - 100 мл

Приготовление:

  • Нарезать лук и чеснок крупными кусками.
  • Смешать масло и специи.
  • Замариновать мясо и оставить на 4-6 часов в холодильнике.

5. Люля-кебаб

Люля Кебаб - это потрясающее блюдо для приготовления на мангале. Однако для многих именно оно считается самым сложным в приготовлении. Чтобы мясо не развалилось, его нужно тщательно перемешать, после чего мясо необходимо отбить.

Ингредиенты:

  • Измельченный лук - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - 1 ч.л.
  • Черный молотый перец - 1 ч.л.

Приготовление:

  • Добавить в фарш измельченный лук и чеснок.
  • Добавить специи.
  • Важно хорошо перемешать мясо.
  • Необходимо отбить мясо, как это показано на видео.
  • Мариновать люля-кебаб не нужно.

6. Маринованные шампиньоны

Готовятся маринованные шампиньоны быстро и без хлопот. Важно использовать именно крупные грибы.

Ингредиенты:

  • Крупные шампиньоны
  • Соль - 1 ч.л.
  • Паприка - 1 ч.л.
  • Майонез - 1 ст.л.
  • Йогурт - 1 ст.л.
  • Оливковое масло
  • Чеснок - 1 зубчик

Приготовление:

  • Перед приготовлением необходимо замочить шампиньоны в холодной воде на 2 часа.
  • Смешать майонез, йогурт, масло и специи.
  • Грибы могут стоять в этом маринаде от 15 минут до 3 часов.

Результат смотрите в конце видео. Приятного аппетита и отличных праздников!

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