Умер единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева

В возрасте 64 лет умер единственный сын первого советского кутюрье Вячеслав Зайцева, Егор - российский модельер, художник, график, а с 2019 года генеральный директор Московского дома моды Slava Zaitsev. Происшествие случилось вчера, 19 июня, пишут российские СМИ.

Известно, что причиной смерти сына Славы Зайцева был рак толстой кишки с метастазами в печени и легких. По информации приближенных к семье Зайцева людей, последние месяцы Егор очень мучился. Отмечалось, что единственного сына известного кутюрье госпитализировали в тяжелом состоянии в палату интенсивной терапии одной из московских клиник.

Стоит отметить, что еще в феврале 2024 года Егора Зайцева госпитализировали с анемией. Тогда модельеру сделали переливание крови. Уже в июне модельер снова попал в больницу, тогда уже у модельера кроме тяжелой анемии у него обнаружили опухоль в кишечнике, цирроз печени, проблему с легкими, жидкость в брюшной полости и нарушение свертываемости крови. Врачи боролись за его жизнь, но совокупность болезней повлекла смерть.

Известно, что у модельера осталась единственная наследница Мария, которая также пошла по следам дедушки и отца, окончив факультет искусства в Лаборатории моды.

Известно, что в 2023 году Путин поздравил модельера Вячеслава Зайцева с 85-летием, опубликовав на сайте Кремля поздравительную телеграмму. А через несколько месяцев, после смерти Зайцева-старшего, президент России выразил его семье соболезнования.

Что касается Егора Зайцева, то одна из наиболее серьезных его работ - парадная форма сборной России для Олимпиады-2016 в Бразилии.