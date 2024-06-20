Эстонская телеведущая о скончавшемся коллеге: благодаря Хаги Шейну я до сих пор работаю на телевидении

«В 80-е годы, когда я уже работала на телевидении, мы с Хаги работали вместе в качестве ведущих развлекательных программ. С ним было очень приятно работать», - вспоминает Линна, добавляя, что журналист был очень умным человеком и хорошим руководителем, который заботился о своих подчиненных. «Хаги действительно был человеком, который уважал всех нас. Он жил с нами, смотрел наши шоу и был частью нас», - хвалит Линна ушедшую легенду.

Линна, которая и сегодня работает на ETV, в своих воспоминаниях отмечает, что без Хаги Шейна ее карьера могла бы не продлиться до сегодняшнего дня. «Однажды, когда все очень запуталось, все шоу закончились, а моя жизнь катилась под откос, я захотела уйти. Хаги в то время был программным директором, я пришла к нему, и он сказал: "Нет, ты никуда не уйдешь, мы оставим тебе полставки". В то время это были воскресные утренние телепередачи... Он сказал, что мне надо спокойно отдохнуть и вернуться. Так я и сделала, вернулась, и все снова пошло в гору. Так что я очень, очень благодарна Хаги за то, что он смог образумить меня и не дать мне остановиться», - вспоминает Линна.