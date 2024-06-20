«То, что я до сих пор работаю на телевидении, - заслуга Хаги Шейна», - говорит ведущая Реэт Линна, вспоминая скончавшегося коллегу и друга.
Эстонская телеведущая о скончавшемся коллеге: благодаря Хаги Шейну я до сих пор работаю на телевидении
«Если оглянуться назад, Хаги Шейн сам был телевидением, и вся его жизнь прошла на телевидении», - вспоминает Реэт Линна, для которой тележерналист на протяжении многих лет был не только коллегой, но и руководителем.
«В 80-е годы, когда я уже работала на телевидении, мы с Хаги работали вместе в качестве ведущих развлекательных программ. С ним было очень приятно работать», - вспоминает Линна, добавляя, что журналист был очень умным человеком и хорошим руководителем, который заботился о своих подчиненных. «Хаги действительно был человеком, который уважал всех нас. Он жил с нами, смотрел наши шоу и был частью нас», - хвалит Линна ушедшую легенду.
Линна, которая и сегодня работает на ETV, в своих воспоминаниях отмечает, что без Хаги Шейна ее карьера могла бы не продлиться до сегодняшнего дня. «Однажды, когда все очень запуталось, все шоу закончились, а моя жизнь катилась под откос, я захотела уйти. Хаги в то время был программным директором, я пришла к нему, и он сказал: "Нет, ты никуда не уйдешь, мы оставим тебе полставки". В то время это были воскресные утренние телепередачи... Он сказал, что мне надо спокойно отдохнуть и вернуться. Так я и сделала, вернулась, и все снова пошло в гору. Так что я очень, очень благодарна Хаги за то, что он смог образумить меня и не дать мне остановиться», - вспоминает Линна.
Линна отметила, что последнее интервью с Хаги Шейном она делала осенью, когда отмечалась годовщина программы Prillitoos. «Как мы все знаем, Хаги был создателем этой программы», - добавила теперь уже многолетняя ведущая Prillitoos.
По словам Линна, даже прошлой осенью 78-летний тележурналист был бодр и позитивно настроен. «Он говорил мне, что все очень здорово, что он ходит на прогулки, занимается спортом, поддерживает свое здоровье и все идет хорошо... Но, видимо, это была своего рода эйфория, потому что через некоторое время я получила сообщение, что у него не все так хорошо. Я знала, что он болен», - говорит Линна.
«Мое глубочайшее почтение ему! Многое на нашем телевидении могло бы не произойти, если бы Хаги Шейн не говорил об этом, не писал о телевидении и не научил стольких студентов разбираться в телевидении и заниматься им», - добавила Линна. «И, конечно же, мои соболезнования его дочерям, родственникам и близким!»
Тележурналист и бывший генеральный директор Эстонского телевидения Хаги Шейн скончался 19 июня в возрасте 78 лет.