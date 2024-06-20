Раймонд Паулс установил прекрасный памятник для своей супруги: «Я обещал ей»

Автор памятника - скульптор Оярс Фельдбергс. «Это клавиши фортепиано: две белые и одна черная», - объясняет Фельдбергс, добавляя, что идея памятника возникла в результате обсуждения с семьей.

В беседе с журналом композитор Раймонд Паулс сказал, что официально памятник еще не открыт. «Я выполнил свой долг перед своей любимой. Я обещал ей это. И мне кажется, что получилось просто и очень красиво», - говорит композитор.

Он также поделился очень неприятной ситуацией, с которой ему пришлось столкнуться, когда ушла из жизни его жена: «Мы с мучениями нашли место на кладбище. Я думал, что заслуживаю чего-то большего за годы работы, но все оказалось как есть».

Родители Паулса похоронены неподалеку.