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Раймонд Паулс установил прекрасный памятник для своей супруги: «Я обещал ей»

Limon.ee
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Раймонд Паулс с женой.
Раймонд Паулс с женой. Фото: Raimonds Pauls/ Facebook

На кладбище в Лачупе в начале июня был установлен памятник любимой супруге композитора Раймонда Паулса - Лане, сообщает RUS TVNET, ссылаясь на издание Privātā Dzīve.

Автор памятника - скульптор Оярс Фельдбергс. «Это клавиши фортепиано: две белые и одна черная», - объясняет Фельдбергс, добавляя, что идея памятника возникла в результате обсуждения с семьей.

В беседе с журналом композитор Раймонд Паулс сказал, что официально памятник еще не открыт. «Я выполнил свой долг перед своей любимой. Я обещал ей это. И мне кажется, что получилось просто и очень красиво», - говорит композитор.

Он также поделился очень неприятной ситуацией, с которой ему пришлось столкнуться, когда ушла из жизни его жена: «Мы с мучениями нашли место на кладбище. Я думал, что заслуживаю чего-то большего за годы работы, но все оказалось как есть».

Родители Паулса похоронены неподалеку.

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