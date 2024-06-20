ПАМЯТНАЯ ГАЛЕРЕЯ Скончался эстонский тележурналист Хаги Шейн

Хаги Шейн окончил 21-ю среднюю школу в Таллинне в 1963 году и Тартуский государственный университет в 1973 году по специальности «История и социология». Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики Московского государственного университета по специальности «Телевизионная журналистика и социология телевидения».

В 2001 году получил степень магистра журналистики в Тартуском университете. С 2001 по 2007 год был докторантом на том же факультете, специализируясь на истории телевидения и медиаполитике. Его квалификация в области телевизионных СМИ была приравнена к докторской степени в 2002 году, когда он был избран профессором телевизионных СМИ Советом Международного университета Конкордия на пятилетний срок.