Тележурналист и бывший генеральный директор Эстонского телевидения Хаги Шейн скончался в среду в возрасте 78 лет.
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ПАМЯТНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скончался эстонский тележурналист Хаги Шейн
Хаги Шейн окончил 21-ю среднюю школу в Таллинне в 1963 году и Тартуский государственный университет в 1973 году по специальности «История и социология». Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики Московского государственного университета по специальности «Телевизионная журналистика и социология телевидения».