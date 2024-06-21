ГОРОСКОП НА 21 ИЮНЯ Овнам будет сложно сосредоточиться на делах, а Дев порадуют денежные поступления

Не поддавайтесь на провокации. Сегодня многим пригодится умение сгладить общие углы, разрядить обстановку шуткой. Вечер дает шанс договориться о каких-то совместных действиях. Могут появиться общие семейные планы.

Овен

Следите за своим эмоциональным состоянием. Сегодня вы можете волноваться и тревожиться гораздо больше, чем обычно. Многие Овны переживают из-за пустяков так сильно, что просто не могут сосредоточиться на делах. Между тем, у вас нет серьезных причин для беспокойства. Влияние позитивных тенденций сильно, и вы наверняка добьетесь успеха, если предпочтете двигаться вперед, а не топтаться на месте. Часто оказываются удачными эксперименты и импровизации. Вы действуете так, как подсказывает интуиция, и получаете отличные результаты.

Телец

Первая половина дня отличается сложным эмоциональным фоном. Из-за этого многим представителям знака трудно сосредоточиться на делах. Не исключены ошибки в расчетах; не поленитесь лишний раз все проверить. Лучше не спешить с решениями, касающимися денег. Во второй половине дня будет преобладать влияние позитивных тенденций. Это подходящее время для разных дел. Можно взяться за что-то совершенно новое: вы быстро разберетесь, как лучше действовать и что поможет достичь успеха. Вечер подходит для встречи с людьми, которые вам особенно дороги и близки по духу.

Близнецы