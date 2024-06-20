Проблемы собьют с ног: Глоба назвала знак Зодиака, которому крупно не повезет в ближайшие дни

По мнению Глобы, Водолеи в июне могут столкнуться с неожиданными препятствиями, которые помешают им достичь ранее намеченных целей. Глоба рекомендует Водолеям в этот период временно отложить важные дела, чтобы избежать негативных последствий.

Также астролог советует им воздержаться от начинаний, требующих значительных усилий, так как некоторые задачи могут потребовать корректировки.

Кроме того, Тамара Глоба отмечает, что в это время Водолеи могут разочароваться в людях, на которых они рассчитывали. Неожиданные обстоятельства также могут помешать им достичь поставленных целей.